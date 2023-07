Đại gia Hoàng Kiều

Dù hiện không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD của Forbes nhưng ông Hoàng Kiều từng một thời được biết đến là tỷ phú Mỹ gốc Việt đình đám. Ông sinh năm 1944 tại làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, di cư sang Mỹ năm 1975 và hiện sống ở Los Angeles (Mỹ). Trước khi ra kinh doanh riêng, ông từng có 5 năm làm việc cho Abbott.

Đại gia Hoàng Kiều được biết đến là Phó chủ tịch hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products.

Năm 2015, ông Hoàng Kiều vào danh sách tỷ phú USD của Forbes. Tới cuối tháng 9/2015, ông Hoàng Kiều có tài sản 3,8 tỷ USD và là gương mặt nổi bật trong số các tỷ phú mới nổi tại Mỹ.

Nổi lên muộn màng ở Mỹ, khi đã bước sang tuổi 70 mới vào danh sách tỷ phú thế giới. Tuy nhiên, tốc độ tăng thứ hạng của ông Hoàng Kiều là một hiện tượng nổi bật trong danh sách cả nghìn tỷ phú USD của thế giới.

Trước khi IPO, RAAS đã là một doanh nghiệp nổi tiếng, từng lọt top 200 doanh nghiệp vốn hóa dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á năm 2012. Ông Kiều cũng từng 3 lần được nhận danh hiệu doanh nhân tiêu biểu của Mỹ và là “công dân danh dự” của chính quyền Thượng Hải.

Thành công của ông Hoàng Kiều là kết quả của quá trình làm việc cật lực hơn 20 năm tại Mỹ và cũng chừng ấy thời gian vận hành Shanghai RAAS tại Trung Quốc.

Đúng 40 năm rời xa Việt Nam, ông Hoàng Kiều đã trở thành Việt kiều giàu nhất trên phạm toàn thế giới nhờ nỗ lực làm việc không biết mệt mỏi của mình.

Ông Hoàng Kiều.

Trong một khoảng thời gian rất ngắn xấp xỉ nửa năm, ông đã vượt qua 138 tỷ phú nước Mỹ và đứng trên 22 trong số 24 tỷ phú có cùng số tài sản là 2,8 tỷ USD khác nhờ vào tốc độ tăng trưởng ấn tượng và triển vọng của doanh nghiệp tại thị trường rộng lớn Trung Quốc.

Ông Hoàng Kiều vẫn là một trong số khoảng gần chục doanh nhân gốc Việt có tiếng tăm tại Mỹ.

Tỷ phú Mỹ gốc Việt Chính Chu

Tỷ phú Chính Chu (1966) sinh ra ở Việt Nam, đến Mỹ năm 8 tuổi. Ông từng là giám đốc điều hành Blackstone Group, Tập đoàn quản lý đầu tư thay thế hàng đầu thế giới. Ông Chu là người mua trọn tầng 89 Trump World Tower làm penthouse 1.400 m2. Tài sản của ông ước tính hơn 1,1 tỷ USD.

Ông Chính Chu là chồng nữ ca sĩ Hà Phương, em gái ca sĩ Cẩm Ly.

Tỷ phú Chính Chu được báo Mỹ đặt cho biệt danh "Người đàn ông đáng gờm" của phố Wall. Giới kinh doanh người Việt sống tại Mỹ đánh giá ông là một trong những doanh nhân thành công bậc nhất.

Gia đình ông Chính Chu sang Mỹ năm 1975. Ông vừa học vừa đi bán sách lẻ và giao hàng. Ông Chính Chu tốt nghiệp cử nhân Tài chính tại Đại học Buffalo. Năm 1990, ông đầu quân cho tập đoàn tài chính Blackstone.

Ông có nhiều thương vụ thành công cho tập đoàn này như vụ mua lại Ondeo Nalco trị giá 4,2 tỷ USD; vụ thâu tóm tập đoàn hóa chất Celanese của Đức với giá 3,8 tỷ USD; mua Tập đoàn máy tính Dell…

Tỷ phú gốc Việt sau đó sáng lập CC Capital, tập trung đầu tư và vận hành các doanh nghiệp chất lượng cao.

Chính Chu cũng tích cực hoạt động từ thiện. Ông cùng chị gái đã xây dựng nên Vietnam Relief Effort, một tổ chức phi lợi nhuận tài trợ cho các hoạt động xây trường, chăm sóc sức khỏe cho những người thương binh và đào tạo y bác sĩ ở Việt Nam.

Nhiều tỷ phú gốc Việt nổi danh. (Ảnh: TH)

Tỷ phú công nghệ Trung Dũng

Trung Dũng (1967) là một lập trình viên và sau đó trở thành tỷ phú người Mỹ gốc Việt. Ông học đại học Massachusetts (Mỹ) và trong 3 năm lấy 2 bằng đại học cử nhân về toán học ứng dụng và khoa học máy tính.

Sau khi ra trường, ông làm kỹ sư tại công ty Open Market và phát triển các phần mềm thương mại trên Internet.

Năm 1995, ông thành lập công ty On Display, tập trung vào nghiên cứu và phát triển chương trình giúp kiểm soát và quản lý doanh nghiệp trực tuyến. Công ty này được ông Trung bán lại với giá 1,8 tỷ USD vào năm 2000.

Năm 2005, ông thành lập và giữ vị trí giám đốc điều hành tập đoàn V-Home Group, gồm những doanh nhân người Mỹ gốc Việt thành đạt muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trần Đình Trường tỷ phú nổi tiếng ở New York

Ông Trần Đình Trường (1932), quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông từng được biết đến là chủ nhân của nhiều khách sạn tại New York (Opera, Kenmore, Carter, Lafayette). Ông cũng là một trong những người Việt giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới hơn 1 tỷ USD.

Năm 1988, ông mua khách sạn Carter nằm ở ngay trung tâm của quảng trường Thời đại (New York). Đây là một trong những khách sạn hạng nhất nước Mỹ với với 25 tầng và 700 phòng.

Sau đó, ông Trường mua khách sạn sang trọng Lafayette ở Buffalo, New York.

Năm 2014, ông Trường đã được trao Giải Đuốc Vàng ở Washington DC, giải thưởng vinh danh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Mỹ.

Ông cũng nằm trong Hội đồng quản trị của United Way of New York City. Năm 2007, ông Trường đã gặp phải vấn đề về sức khỏe, sau đó ông đã bị đột quỵ. Năm 2012, ông đã qua đời ở tuổi 81.