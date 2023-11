Hơn 60 lần vinh danh Dong A Bank

Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank) bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 8/2015 và đến nay vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu. Từ đó đến nay, không có bất kỳ một dòng thông tin nào về việc ngân hàng này nhận được giải thưởng “danh giá” nào từ các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng. Điều này là trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra trước đó.

Theo thống kê, nhà băng này đã có tổng cộng hơn 60 lần được vinh danh bởi các tổ chức trong nước và quốc tế.

Riêng năm 2014, năm cuối cùng trước khi xảy ra vụ đại án kinh tế liên quan đến những sai phạm của cựu lãnh đạo Trần Phương Bình, Dong A Bank đã nhận được 8 giải thưởng và bằng khen các loại.

Trong số đó có những giải thưởng do các tổ chức nước ngoài trao tặng như: Giải thưởng “Ngân hàng nội địa bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2014” do tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng, Giải thưởng “ATM hiện đại nhất Việt Nam 2014” do tổ chức Global Banking and Finance Review (Anh) trao tặng, Giải thưởng “Tăng trưởng tốt doanh số thanh toán quốc tế năm 2014” Ngân hàng Wells Fargo (Hoa Kỳ) bình chọn, Giải thưởng “Tỷ lệ công điện đạt chuẩn (STP) 2013” do Ngân hàng Bank of New York Mellon (BNY) - Hoa Kỳ trao giải thưởng. Bên cạnh đó còn là Giải thưởng "Thương hiệu mạnh Việt Nam" lần thứ 8 liên tiếp do cục Xúc tiến Thương Mại (Bộ Công Thương) bình chọn;…

Giai đoạn từ 2006 – 2013, Dong A Bank đã có tới hơn 50 lần được vinh danh ở các hạng mục khác nhau, trong đó tập trung chủ yếu ở giai đoạn 2010 – 2013.

Có thể kể đến như Giải thưởng “Ngân hàng nội địa kinh doanh ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2012” do tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng. Giải thưởng “Dịch vụ được hài lòng nhất 2013” do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trao tặng. Giải thưởng “Đơn vị hợp tác triển khai Marketing tốt nhất năm 2011” do MoneyGram trao tặng. Giải thưởng “Tỷ lệ công điện đạt chuẩn STP” (Straight – Through – Processing) các năm 2010, 2011, 2013 do Ngân hàng New York trao tặng.

Loạt ngân hàng yếu kém.

Giải thưởng Doanh Nghiệp Việt Nam Vàng 2010; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013; Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia 2010; Giải thưởng Thương hiệu Việt yêu thích nhất 2010; Chứng nhận xuất sắc về chất lượng vượt trội của hoạt động thanh toán quốc tế do Standard Chartered Bank, Citibank, American Express Bank, Wachovia Bank và Bank of New York trao tặng.

Giải thưởng SMART50 dành cho 50 doanh nghiệp hàng đầu của châu Á ứng dụng thành công IT vào công việc kinh doanh do Tạp chí công nghệ thông tin hàng đầu Châu Á Zdnet trao tặng. Cúp vàng Thương hiệu Nhãn hiệu do Hiệp hội Nghiên cứu Đông Nam Á trao;…

“Mưa” giải thưởng cho OceanBank

Tương tự như SCB và Dong A Bank, một ngân hàng đang trong diện kiểm soát đặc biệt là Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cũng từng nhận được hơn 30 những danh hiệu, giải thưởng, bằng khen của các tổ chức trong nước và quốc tế trong giai đoạn từ 2009 – 2014.

OceanBank bị NHNN mua bắt buộc với giá “0 đồng” vào năm 2015 sau khi ngân hàng không thể tự tái cơ cấu. Kể từ đó đến nay đã không có thêm bất kỳ giải thưởng nào được ngân hàng này công bố.

Riêng trong năm 2014, năm cuối cùng trước khi bị mua bắt buộc, OceanBank nhận loạt giải thưởng như: Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014; Giải thưởng Nhóm Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2014 - Best Banking Group in Vietnam; Danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động 2014; Giải thưởng Sáng kiến Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam 2014.

Trước đó, nhà băng này cũng được các tổ chức quốc tế trao cho các giải thưởng như: Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2013; Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo nhất Việt Nam 2013; Ngân hàng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2012; Top 100 Ngân hàng có bảng cân đối mạnh nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương; Top 500 Ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương; Giải thưởng STP (Straight – Through – Processing) dành cho ngân hàng thanh toán đạt chuẩn cao do Wells Fargo trao tặng năm 2011, 2012, 2013;…

Không “ồn ào” như SCB, Dong A Bank hay OceanBank, hai ngân “0 đồng” là Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank) và Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tỏ ra “lép vế” hơn về các giải thưởng quốc tế.

Thay vào đó, hai nhà băng này chỉ công bố các giải thưởng, Bằng khen do các tổ chức trong nước, Bộ ngành và chính quyền địa phương trao tặng.

Trong số đó có những Bằng khen về những đóng góp trong phong trào thi đua của các địa phương, hoặc Bằng khen về thành tích trong kinh doanh. Những giải thưởng này được trao cho GPBank và CBBank trong giai đoạn từ 2006 đến 2014.