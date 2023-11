Liên tục "được mùa" giải thưởng

Trong giai đoạn này, năm 2015, Ngân hàng SCB nhận được 7 giải thưởng, năm 2016 nhận được 5 giải thưởng các loại.

Tuy nhiên, 3 năm liền từ 2017-2019 là những năm SCB được vinh danh nhiều nhất, với 12 lần trong năm 2017 và 2018, còn năm 2019 lên tới 15 lần. Đáng chú ý giai đoạn này cũng trùng với giai đoạn nhà băng này phải làm việc với đoàn thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Sang năm 2020 số lượng giải thưởng SCB nhận được giảm xuống còn 5, nhưng đều đặn hai năm liền 2021 và 2022 mỗi năm ngân hàng lại được vinh danh tới 8 lần.

Các giải thưởng trao cho SCB năm 2022, năm gần nhất ngân hàng công bố, có những giải thưởng do các tổ chức quốc tế trao tặng gồm: Giải thưởng Dịch vụ thẻ tín dụng được yêu thích tại Việt Nam 2022 (Vietnam’s Favourite Credit Card 2022) do Tạp chí International Business (IBM) trao; Giải thưởng Ngân hàng ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2022 do Tạp chí International Finance trao; Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2022 do Tạp chí World Finance trao; Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2021 do Enterprise Asia trao.

Ba trong số những danh hiệu SCB nhận được trong năm 2022.

Năm 2021, SCB nhận 8 giải thưởng các loại, trong đó có 3 giải thưởng quốc tế “danh giá” cùng lúc được trao gồm: Giải “Công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021” (Best Banking Technology Vietnam 2021) do Tạp chí The European trao; Giải “Ngân hàng vì trách nhiệm cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2021” (Best CSR Bank Vietnam 2021) do Tạp chí International Business (IBM) trao; và Giải Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2021 (Best Commercial Bank Vietnam 2021) từ Tạp chí World Finance trao.

“Những giải thưởng trên đã công nhận SCB là một trong số các ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam bằng việc tạo sự khác biệt trong chiến lược phát triển. Bên cạnh các sản phẩm đa tiện ích, phù hợp với nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng, SCB luôn chú trọng cung cấp dịch vụ với chất lượng vượt trội và đầu tư công nghệ ngân hàng hiện đại” - trích thông cáo của ngân hàng khi “khoe” 3 giải thưởng trên.

Bên cạnh đó là những giải thưởng khác cũng do các tổ chức quốc tế trao như: Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ debit năm 2021 do Visa trao.

Đáng chú ý, năm 2021, SCB nhận được một danh hiệu mà hầu hết các ngân hàng hay doanh nghiệp đều muốn quảng bá, đó là giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do Tạp chí HR Asia bình chọn.

Sang năm 2023, sau khi những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại SCB và Vạn Thịnh Phát bị phanh phui, đã không còn bất kỳ tổ chức trong nước hay quốc tế nào trao tặng giải thưởng cho nhà băng này.

Trong số những giải thưởng Ngân hàng SCB được nhận những năm qua, có những tổ chức quen thuộc với các ngân hàng Việt. Trong số đó đáng chú ý có tổ chức International Business (IBM) từng trao nhiều giải thưởng cho SCB.

Theo tìm hiểu, IBM là tạp chí có trụ sở tại Dubai. Không chỉ “ưu ái” với SCB, tổ chức này rất “thích” trao giải thưởng các loại với những cái tên nghe rất “sang” cho các ngân hàng hàng, tổ chức tài chính tại Việt Nam.

Năm 2021, 2022, tổ chức này trao một loạt giải thưởng cho một nhà băng của Việt Nam gồm: Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc (Exellence in Risk Management Bank Vietnam 2021), Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021 (Best New Digital Bank Vietnam 2021) và Ngân hàng vì cộng đồng tiêu biểu Việt Nam 2021 (Outstanding Bank For The Community Vietnam 2021), Ngân hàng Chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam (Best Digital Transformation Bank Vietnam 2022) và Ngân hàng Bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam năm 2022 (Most Innovative Retail Bank Vietnam 2022; Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng bán lẻ uy tín nhất Việt Nam năm 2022 (Most Trusted Retail Bank Vietnam 2022)...

Việc một ngân hàng bị đánh giá là yếu kém và do một cá nhân lũng đoạn như SCB nhưng lại nhận được “mưa giải thưởng” từ các tổ chức trong nước và quốc tế gây nhiều cách hiểu trái chiều.