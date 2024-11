Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (26/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Dự báo trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc đón rét diện rộng từ 26/11. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; cao nhất 20-22 độ; ban ngày trời âm u, có lúc mưa nhỏ, trời lạnh; đêm nay, nhiệt độ giảm mạnh, ngày mai rét rõ rệt hơn.

Các khu vực vùng núi như Sa Pa, Mẫu Sơn có thể rét sâu hơn, nhiệt độ xuống dưới 10 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ hạ sâu, trời rét, người dân ra đường cần mặc đủ ấm, tránh gió lạnh đột ngột; uống nước ấm, giữ cơ thể khỏe mạnh, tránh cảm lạnh.

Dự báo đợt lạnh này kéo dài 2-3 ngày.

Đồng thời, không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông ở Bắc và Trung Trung Bộ. Cụ thể, từ hôm nay đến đêm mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng Thừa Thiên Huế từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ đêm nay đến đêm mai, ở Bình Định, Phú Yên lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo, ngày và đêm 28/11, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở miền Trung

Trong 24 giờ qua (từ 13h ngày 25 đến 13h chiều nay), khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình và từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mỹ Sơn 1 (Nghệ An) 110,8mm; Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) 155mm; Đồng Tâm (Quảng Bình) 146,8mm; Xuân Lộc (Thừa Thiên Huế) 381,6mm; lưu vực hồ Hòa Trung (Đà Nẵng) 197,2mm; Hồ nước Rôn (Quảng Nam) 141,6mm; Trà Nham (Quảng Ngãi) 73,8mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến như Nghệ An tới Quảng Bình từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Thừa Thiên Huế tới Quảng Ngãi từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.

Do đó, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.