'Không thể quên những mất mát, đau thương... mà chiến tranh để lại'

Kính thưa các Quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Hôm nay, trong không khí linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hơn 10.000 người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tôi vô cùng xúc động được dự Chương trình “Màu hoa đỏ” - một chương trình rất ý nghĩa đã được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức từ năm 2008 đến nay nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ"

Trong giờ phút trang nghiêm này, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để non sông, đất nước ta được độc lập, tự do, Nhân dân ta được ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cả nước lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tất cả chúng ta - những người dân Việt Nam đều không thể quên những mất mát, đau thương, nhức nhối mà chiến tranh để lại. Vì Tổ quốc thân yêu, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc, trong đó có rất nhiều thanh niên tuổi đời mới mười tám, đôi mươi đã gác bút nghiên lên đường chiến đấu, hiến dâng cả tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, “làm cho đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do”. Máu đào của các thương binh, liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ thắm. Họ đã sống, chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ và biết ơn các Anh hùng liệt sỹ; biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng. Tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những người có công với dân, với nước - đó là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu giúp đỡ họ". Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cảm phục trước những tấm gương hy sinh của liệt sĩ, thương binh, Bác Hồ đã chỉ đạo chọn một ngày làm “Ngày thương binh toàn quốc”. Theo đó, ngày 27/7/1947 tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra một buổi lễ, tại đó công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự nghiệp, mồ mả, nhà cửa, đền thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa, của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập, ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta? Đó là những chiến sĩ mà nay một số đã thành ra thương binh… Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào ta phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

75 năm thực hiện lời căn dặn của Người, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Đặc biệt, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”. “Chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, các cấp, các ngành đã thường xuyên làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và đạt nhiều kết quả tích cực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đến nay, cả nước đã xác nhận được 9,2 triệu người có công, trên 1,4 triệu người có công và hơn 280.000 thân nhân người có công đang được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng, hơn 60.000 nhà tình nghĩa được sửa chữa và xây mới... Chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công thường xuyên được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện ngân sách của Nhà nước. Phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng. Đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công phát huy ý chí và nghị lực, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kính thưa đồng chí, đồng bào!

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Chương trình “Màu hoa đỏ” vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 hằng năm. Và “Màu hoa đỏ” như một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước đối với các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Năm nay, ghi dấu chặng đường 15 năm của Chương trình, đặc biệt là nhân sự kiện vô cùng ý nghĩa - 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị…, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị đã thống nhất phối hợp và giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Đài Truyền hình Việt Nam, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị và các cơ quan hữu quan tổ chức Chương trình “Màu hoa đỏ” lần thứ 15 tại một địa điểm hết sức linh thiêng - Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Hành trình 15 năm “Màu hoa đỏ” đã thực sự có sức lan toả lớn trong xã hội, trở thành thương hiệu, là một trong những hoạt động quan trọng mỗi dịp cả nước kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ hằng năm. Với sức lan toả lớn và sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân, nhiều tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp đã đến với “Màu hoa đỏ”, tự nguyện quyên góp, cùng Ban Tổ chức tham gia các hoạt động tri ân; trao tặng hơn 13 vạn sổ tiết kiệm, hơn 550 nhà tình nghĩa, cùng hàng vạn suất học bổng, quà tình nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ" tái hiện lại những ký ức về một thời hoa lửa, những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, trân trọng và đánh giá cao ý nghĩa chính trị, nhân văn, sức lan tỏa và hiệu quả của Chương trình “Màu hoa đỏ” đã được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bền bỉ tổ chức trong suốt 15 năm qua. Tôi đề nghị Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục duy trì thường niên Chương trình “Màu hoa đỏ” thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cơ quan báo chí ở Trung ương và các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đưa Chỉ thị số 14, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng” đi vào cuộc sống tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Tập trung phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tập thể, cá nhân làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương, động viên những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã vượt khó vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với chương trình “Màu hoa đỏ” thường niên của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi rất mong các cơ quan báo chí có nhiều hình thức phong phú hơn nữa để huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hóa công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Chương trình “Màu hoa đỏ” đêm nay như một lời nhắc nhở mỗi chúng ta về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

Tôi tin tưởng rằng, Chương trình “Màu hoa đỏ” cùng với các chương trình tri ân rộng khắp trên cả nước, với sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, hoạt động chăm lo cho những người có công với cách mạng tiếp tục sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ!

Kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Kính chúc các đồng chí Lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước luôn luôn mạnh khỏe, mãi mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo!

Xin trân trọng cảm ơn!

Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam