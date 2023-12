{"article":{"id":"2221817","title":"Không trả lại tiền chuyển khoản nhầm, cô gái 21 tuổi ở Tây Ninh bị khởi tố","description":"Được người khác chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, cô gái 21 tuổi ở Tây Ninh không trả lại dù được cơ quan chức năng liên hệ nhiều lần.","contentObject":"<p>Hôm nay (1/12), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho hay vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (SN 2002, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản người khác”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tay-ninh-1392.jpg?width=768&s=-gFuFECtoQ0mlMLYnpI5Hg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tay-ninh-1392.jpg?width=1024&s=oUs6ZPZvxQt8eA51lqyvRA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tay-ninh-1392.jpg?width=0&s=maTKJOsX1bYKRBED0Xfzbw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tay-ninh-1392.jpg?width=768&s=-gFuFECtoQ0mlMLYnpI5Hg\" alt=\"tay ninh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tay-ninh-1392.jpg?width=260&s=A9LgynCwCJPzXrkrDjlTXw\"></picture>

<figcaption>Nguyễn Thị Ngọc Hiếu bị công an khởi tố - Ảnh: CACC</figcaption>

</figure>

<p>Theo cơ quan công an, vào ngày 2/10, anh Y.Z.M. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhờ chị N.T.H.N (SN 1984, ngụ TP.HCM) chuyển khoản 200 ngàn đồng cho Hiếu qua số tài khoản của Ngân hàng Vietinbank.</p>

<p>Tuy nhiên, do sơ suất nên chị N đã bấm chuyển nhầm cho Hiếu số tiền 200 triệu đồng. Sau khi biết mình chuyển khoản nhầm, chị N đã nhờ anh M liên hệ với Hiếu để thông báo nhưng không liên lạc được.</p>

<p>Đến hôm sau, chị N đến Ngân hàng Vietinbank chi nhánh KCN Trảng Bàng để thông báo sự việc, nhờ hỗ trợ liên lạc với Hiếu nhưng cũng bất thành. Tiếp đó, chị N đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an đề nghị xử lý.</p>

<p>Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Trảng Bàng đã mời Hiếu lên làm việc. Tại đây Hiếu thừa nhận có nhận được 200 triệu đồng do chị N chuyển khoản nhầm. tuy nhiên Hiếu chỉ giao nộp lại được 30 triệu đồng để trả lại cho chị N.</p>

<p>Trong thời gian sau đó, Cơ quan công an nhiều lần yêu cầu Hiếu hoàn trả lại số tiền 170 triệu đồng cho chị N nhưng người này cố tình không trả.</p>

<p>Nhận thấy hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng đã khởi tố, bắt giam đối với Hiếu.</p> Cảnh vừa bị TAND tỉnh tuyên án tử hình.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-hinh-nguoi-dan-ong-o-nghe-an-buon-ban-4kg-ma-tuy-2221695.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tu-hinh-nguoi-dan-ong-o-nghe-an-buon-ban-4kg-ma-tuy-954.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221623","title":"Nam thanh niên dùng búa đánh ông nội tử vong","description":"Trong lúc ăn sáng, do có mâu thuẫn, Tùng dùng búa đánh ông nội tử vong tại chỗ, sau đó bị gia đình đưa tới cơ quan công an.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-thanh-nien-dung-bua-danh-ong-noi-tu-vong-2221623.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nam-thanh-nien-dung-bua-danh-ong-noi-tu-vong-715.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:39:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221553","title":"Thiếu niên 15 tuổi đâm chết bạn vì mâu thuẫn bột phát","description":"Vì mâu thuẫn bột phát, thiếu niên 15 tuổi ở Hải Dương đã dùng dao đâm chết bạn mình. Nghi can bị bắt giữ ngay sau đó, khi đang ra bờ sông tìm cách tẩu thoát.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-nien-15-tuoi-dam-chet-ban-vi-mau-thuan-bot-phat-2221553.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thieu-nien-15-tuoi-dam-chet-ban-vi-mau-thuan-bot-phat-619.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:16:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221592","title":"Truy nã đặc biệt kẻ kề liềm vào cổ chủ cây xăng cướp tiền","description":"Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) vừa có lệnh truy nã đặc biệt đối với Vũ Viết Hải, người kề liềm vào cổ chủ cây xăng cướp tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truy-na-dac-biet-ke-ke-liem-vao-co-chu-cay-xang-cuop-tien-2221592.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/truy-na-dac-biet-ke-ke-liem-vao-co-chu-cay-xang-cuop-tien-616.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:13:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221582","title":"Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lãnh 21 năm tù","description":"Cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Minh Quân là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà nước nên HĐXX đã tuyên phạt cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức 21 năm tù.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-lanh-21-nam-tu-2221582.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-lanh-21-nam-tu-610.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:06:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221254","title":"Người quản lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan và chuyện ‘bước chân vào vòng xoáy’","description":"Sở hữu khối tài sản kếch sù, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan giao cho một nhân vật theo dõi để khi cần thì báo cáo ngay.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-quan-ly-tai-san-cua-ba-truong-my-lan-va-chuyen-buoc-chan-vao-vong-xoay-2221254.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nguoi-quan-ly-tai-san-cua-ba-truong-my-lan-va-chuyen-buoc-chan-vao-vong-xoay-1611.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221402","title":"Khởi tố 4 đối tượng cho vay lãi nặng, đánh đập con nợ cướp tài sản","description":"Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 4 đối tượng cho vay lãi nặng để điều tra, làm rõ hành vi đánh đập, cướp tài sản của con nợ.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-to-4-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-danh-dap-con-no-cuop-tai-san-2221402.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khoi-to-4-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-danh-dap-con-no-cuop-tai-san-1620.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T23:38:49","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221347","title":"Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng","description":"Là nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Dương Thế Trọng đã lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay rồi chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-tam-giam-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-hon-7-ty-dong-2221347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bat-tam-giam-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-hon-7-ty-dong-1438.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221309","title":"Bắt 2 phóng viên tạp chí về tội cưỡng đoạt tài sản","description":"Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt tạm giam với 2 phóng viên của Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam về tội cưỡng đoạt tài sản.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-2-phong-vien-tap-chi-ve-toi-cuong-doat-tai-san-2221309.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bat-2-phong-vien-tap-chi-ve-toi-cuong-doat-tai-san-1377.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:58:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221302","title":"Cha 'dắt' con trai 16 tuổi đi trộm nhiều xe máy ở Đà Nẵng","description":"Hai cha con ở Đà Nẵng thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy của người dân vừa bị bắt tạm giam.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cha-dat-con-trai-16-tuoi-di-trom-nhieu-xe-may-o-da-nang-2221302.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cha-dat-con-trai-16-tuoi-di-trom-nhieu-xe-may-o-da-nang-1342.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:56:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221303","title":"Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức thấy xấu hổ với người dân, nhân viên","description":"Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức gửi lời xin lỗi tới người dân trên địa bàn, nhân viên bệnh viện và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-thay-xau-ho-voi-nguoi-dan-nhan-vien-2221303.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-thay-xau-ho-voi-nguoi-dan-nhan-vien-1334.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221288","title":"Khởi tố vụ xe khách chèn ép, đe dọa nhau trên Quốc lộ 1A","description":"Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án đối với vụ việc xe khách giường nằm chèn ép, đe dọa nhau trên Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-to-vu-xe-khach-chen-ep-de-doa-nhau-tren-quoc-lo-1a-2221288.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khoi-to-vu-xe-khach-chen-ep-de-doa-nhau-tren-quoc-lo-1a-1294.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:34:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221256","title":"Nam thanh niên buôn hơn 5kg ma túy nhận án tử hình","description":"Khám xét nơi ở của Trường và Huyền, lực lượng chức năng thu giữ 572 viên ma tuý loại MDMA và hơn 9.000 viên ma tuý dạng nén màu nâu.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-thanh-nien-buon-hon-5kg-ma-tuy-nhan-an-tu-hinh-2221256.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nam-thanh-nien-buon-hon-5kg-ma-tuy-nhan-an-tu-hinh-1063.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:45:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221214","title":"Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù, bồi thường 102 tỷ","description":"Cho rằng cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức từ 21-23 năm tù cho 2 tội danh.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-bi-de-nghi-21-23-nam-tu-boi-thuong-102-ty-2221214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-bi-de-nghi-21-23-nam-tu-boi-thuong-102-ty-1016.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:01:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221058","title":"Bắt phóng viên một tạp chí cưỡng đoạt tài sản","description":"Lực lượng chức năng tại Quảng Nam vừa bắt phóng viên của một tạp chí cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-phong-vien-mot-tap-chi-cuong-doat-tai-san-2221058.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bat-phong-vien-mot-tap-chi-cuong-doat-tai-san-984.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:42:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221102","title":"Sát hại người tình tại quán cà phê rồi trốn qua Campuchia","description":"Xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, nam thanh niên ở Tây Ninh đã ra tay sát hại người tình tại quán cà phê rồi lẩn trốn qua Campuchia.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sat-hai-nguoi-tinh-tai-quan-ca-phe-roi-tron-qua-campuchia-2221102.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/sat-hai-nguoi-tinh-tai-quan-ca-phe-roi-tron-qua-campuchia-684.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:42:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221056","title":"Truy nã đặc biệt 6 bị can trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk","description":"Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát lệnh truy nã đặc biệt 6 bị can có liên quan vụ tấn công trụ sở các xã Ea Tiêu và Ea Ktur, (huyện Cư Kuin) khiến nhiều người thương vong.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truy-na-dac-biet-6-bi-can-trong-vu-tan-cong-tru-so-xa-o-dak-lak-2221056.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/truy-na-dac-biet-6-bi-can-trong-vu-tan-cong-tru-so-xa-o-dak-lak-649.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221061","title":"Đề nghị truy tố 'yêu râu xanh' xâm hại bé gái 4 tuổi ở An Giang","description":"Lợi dụng việc bé gái 4 tuổi không có người trông giữ, người đàn ông ở An Giang đã xâm hại tình dục đối với bé.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-nghi-truy-to-yeu-rau-xanh-xam-hai-be-gai-4-tuoi-o-an-giang-2221061.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/de-nghi-truy-to-yeu-rau-xanh-xam-hai-be-gai-4-tuoi-o-an-giang-638.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:27:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221059","title":"Dùng rìu chém vợ, người đàn ông lãnh án 11 năm tù","description":"Sau 25 năm kết hôn, trong một lần không kiềm chế được nóng giận, ông Ngô Văn Sáng (ở Hà Nội) đã dùng rìu chém vợ. Rất may có hai con can ngăn nên người vợ thoát chết.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dung-riu-chem-vo-nguoi-dan-ong-lanh-an-11-nam-tu-vi-toi-giet-nguoi-2221059.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dung-riu-chem-vo-nguoi-dan-ong-lanh-an-11-nam-tu-620.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:14:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221053","title":"Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được tòa cho gặp mẹ","description":"Trong quá trình xét xử, tòa đã nhận được đơn của mẹ bị cáo Nguyễn Minh Quân xin được gặp con trai để động viên. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định cho cựu Giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức được gặp mẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-duoc-toa-cho-gap-me-2221053.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-to-bi-cap-duoi-vu-oan-623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221049","title":"Bắt người phụ nữ cho vay lãi 500%/năm từ tin tố giác gọi cho Giám đốc Công an","description":"Từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng đến 547,5%/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-nguoi-phu-nu-cho-vay-lai-547-5-nam-tu-tin-to-giac-goi-cho-giam-doc-cong-an-2221049.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bat-nguoi-phu-nu-cho-vay-lai-500nam-tu-tin-to-giac-goi-cho-giam-doc-cong-an-584.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:44:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221033","title":"Vụ 2 ô tô tông nhau: Khởi tố hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là đúng bản chất","description":"Luật sư Đỗ Văn Hoãn nhận định, hai tài xế lái ô tô tông nhau bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là đúng bản chất vụ việc, bởi tài sản không bị mất hẳn giá trị sử dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-lai-o-to-tong-nhau-khoi-to-hanh-vi-co-tinh-lam-hu-hong-tai-san-cua-nhau-2221033.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vu-2-o-to-tong-nhau-khoi-to-hanh-vi-co-y-lam-hu-hong-tai-san-la-dung-ban-chat-572.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:35:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220725","title":"Bà Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Cao Trí và những thương vụ triệu USD","description":"Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí là vào năm 2017, thông qua một người quen có tên Hồ Quốc Minh giới thiệu. Những thương vụ hàng triệu USD giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan cũng bắt đầu từ đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-truong-my-lan-ong-nguyen-cao-tri-va-nhung-thuong-vu-trieu-usd-2220725.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ba-truong-my-lan-ong-nguyen-cao-tri-va-nhung-thuong-vu-trieu-usd-1654.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220918","title":"Phá đường dây mua bán lượng lớn ma túy từ nước ngoài về TP.HCM","description":"Nhóm đối tượng làm thuê cho ông chủ giấu mặt. Chúng cất giấu lượng lớn ma túy rồi dùng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy cho khách.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pha-duong-day-mua-ban-luong-lon-ma-tuy-tu-nuoc-ngoai-ve-tp-hcm-2220918.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/pha-duong-day-mua-ban-luong-lon-ma-tuy-tu-nuoc-ngoai-ve-tphcm-1646.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T23:38:02","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

