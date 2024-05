Lễ ký kết hợp tác giữa Trần Anh Group và hệ thống giáo dục Sao Bắc Đẩu. Ảnh: Trần Anh Group

Theo đó, hệ thống giáo dục Sao Bắc Đầu sẽ xây dựng các chương trình giáo dục mầm non dành riêng cho các cư dân nhí tại Phúc An Ashita cũng như học sinh của trường mầm non Sao Bắc Đẩu tại đây.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc Trần Anh Group cho biết: “Chúng tôi rất tin tưởng và kỳ vọng vào sự hợp tác lần này sẽ mang đến cho không chỉ cư dân nhí của khu đô thị Phúc An Ashita mà còn con em thiếu nhi địa phương sẽ có thêm lựa chọn chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao, góp phần tạo nên môi trường giáo dục tốt cho khu đô thị, đồng thời thu hút các cư dân, chuyên gia… lựa chọn nơi đây làm nơi an cư lý tưởng”.

Khu đô thị Phúc An Ashita sở hữu vị trí giáp mặt tiền quốc lộ 13, tuyến đường trọng điểm kết nối vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, là điểm kết nối đáp ứng nhu cầu nhà ở cũng như mở ra cơ hội giao thương cho nhà đầu tư, người ở tại Bàu Bàng.

Tổng quan thực tế khu đô thị Phúc An Ashita tại huyện Bàu Bàng. Ảnh: Trần Anh Group

Với quy mô hơn 9ha do Trần Anh Group phát triển, dự án sở hữu gồm 335 căn nhà phố, 60 căn shophouse, 40 căn biệt thự và hệ thống tiện ích phong cách Nhật tiêu chuẩn, nổi bật với công viên Nagomi Park (Cổng trời Torri, Cầu cảnh quan & Hồ cá Koi, Chòi nghỉ Nhật Bản, Đại lộ Kyoto, Bộ đôi Sumo); Clubhouse tiện nghi đẳng cấp cùng shophouse đa tiện ích…

Đặc biệt với sự xuất hiện của hệ thống giáo dục mầm non chất lượng cao sẽ giúp hoàn thiện hệ thống dịch vụ tiện ích nội khu đem đến chốn an cư hoàn hảo, nâng tầm giá sống cũng như đầu tư tại dự án Phúc An Ashita.

Hình ảnh thực tế trường mầm non tại khu đô thị Phúc An Ashita. Ảnh: Trần Anh Group

Đại diện Trần Anh group cho biết, dự kiến trường mầm non tại Phúc An Ashita sẽ được khai giảng vào tháng 9/2024, hứa hẹn mang đến nhiều chương trình đào tạo mầm non chất lượng, đồng thời sẽ giúp hoàn thiện hệ thống dịch vụ tiện ích đẳng cấp của khu đô thị Phúc An Ashita, thu hút được thêm nhiều gia đình đến và lựa chọn an cư tại đây.

