Khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa miễn phí đón nạn nhân động đất

Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với thách thức lớn từ trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6/2, sau khi hàng loạt các thị trấn và thành phố bị san phẳng. Điều cấp bách lúc này là phải tìm nơi trú ẩn cho hàng trăm nghìn người giữa mùa đông.

Các dãy lều được dựng lên ở nhiều sân vận động, trung tâm thành phố đổ nát. Bên cạnh đó, các khu nghỉ mát ven biển Địa Trung Hải và Aegea, những nơi không bị ảnh hưởng bởi trận động đất, cũng đang mở các phòng khách sạn để người dân sơ tán.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ sống sót sau trận động đất, ngồi sưởi chung bên cạnh các dãy lều trại. Ảnh: ST

Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết chính phủ đang làm mọi việc để cung cấp chỗ ở tạm thời cho những người sống sót muốn tái định cư. Ông cho biết ít nhất 15.000 người đã được ở tạm trong các nhà khách chính phủ, ký túc xá sinh viên, khách sạn. Antalya, nơi được mệnh danh là thủ phủ du lịch của đất nước, đã cung cấp phòng ở cho hơn 11.000 người.

Bulent Bulbuloglu, chủ khách sạn Cettia Beach ở Marmari, một thành phố cảng du lịch trên bờ biển Địa Trung Hải, đã mở cửa đón những người sống sót sau trận động đất. "Khách sạn đóng cửa vào mùa đông để cải tạo lại, dự kiến mở lại vào tháng 4 khi mùa hè bắt đầu. Nhưng chúng tôi dừng cải tạo để đón các nạn nhân vào."

Liên đoàn các chủ khách sạn Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hàng nghìn phòng đã được phân bổ tại các điểm du lịch nổi tiếng như như Antalya, Alanya, Marmaris, Fethiye, Bodrum, İzmir và Cappadocia. "Khách sạn ở thành phố Antalya đã chào đón những vị khách đầu tiên sáng 8/2", theo Ulkay Atmaca, người đứng đầu Hiệp hội các nhà quản lý khách sạn chuyên nghiệp.

Nhưng nhiều người sống sót dường như không muốn rời khỏi nơi đang sống, bất chấp thời tiết lạnh giá. "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng. Nhưng nhiều người vẫn chưa muốn đến vì chờ người thân, bạn bè đang kẹt trong đống đổ nát", Hakan Saatcioglu, quản lý bốn khách sạn tại thành phố, nói.

Nhiều nhà thờ ở Mersin, Diyarbakır cũng mở cửa để đón các nạn nhân. Anh Yusuf Geçgin, 29 tuổi cùng vợ và hai con đang ở trong nhà thờ. Nhớ lại những khoảnh khắc tồi tệ khi trận động đất xảy ra, anh chia sẻ: "Ơn Chúa, chúng tôi đã ra ngoài an toàn, ở trong xe vài ngày trong khi những cơn dư chấn liên tục xảy ra. Sau đó gia đình tôi chuyển đến nhà thờ, niềm an ủi duy nhất của tôi là các con bình an."

Nhà thờ Mar Petyun mở cửa để đón các nạn nhân của trận động đất hôm 6/2. Ảnh: DHA Photo

Cha Coşkun Teymur, nhà lãnh đạo tinh thần của Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Mersin, cho biết thông qua những nỗ lực của mình, họ đã sơ tán khoảng 500 người khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

“Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để giảm bớt những khó khăn cho nạn nhân của trận động đất. Đối với những người muốn rời khỏi thành phố, chúng tôi đã sắp xếp xe buýt và gửi họ đến khu vực khác. Chúng tôi đã sơ tán khoảng 500 người, đã huy động mọi phương tiện có thể, biến nhà thờ thành ký túc xá, phục vụ thức ăn nóng. Chúng tôi cũng gửi thực phẩm, quần áo và dụng cụ vệ sinh cho những người chưa thể rời khỏi nhà của họ'', ông nói.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thiên tai ước tính hơn 28.000 người vô gia cư đã được đưa ra khỏi khu vực động đất, với gần 5.000 người rời đi bằng đường bộ và hơn 23.000 người bằng máy bay.

Theo Reuters, Daily Sabah