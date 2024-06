Nằm trên “tuyến đường tỷ đô” Lạc Long Quân dài 20km từ Đà Nẵng đi TP Hội An, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf cao cấp Mai House Hội An (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) do Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort làm chủ đầu tư.

Tháng 5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 1) quy hoạch chi tiết (1/500) của dự án.

Đến tháng 10/2018, dự án tiếp tục được điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch chi tiết (1/500); đồng thời cho phép điều chỉnh tăng số tầng và chiều cao các khối tháp so với quy hoạch trước đây (125m).

Dự án có tổng diện tích 9,4ha và được thiết kế xây dựng theo mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng golf and resort, lấy cảm hứng từ biểu tượng đèn lồng đặc trưng của phố cổ.

Công trình dự kiến xây dựng 500 căn hộ cao cấp, tích hợp một khối khách sạn tháp đèn lồng cao 155m, khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao, sân golf cao cấp. Riêng sân golf được định giá khoảng 25,5 triệu USD.

Tháng 11/2022, chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án và dự kiến sau 22 tháng hoàn thành.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2022, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Quảng Nam, xác định tiến độ dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An chậm theo cam kết.

Thời điểm này, dự án mới làm cọc thử và cọc đại trà, thi công hầm kết nối với dự án sân golf Indochina Hội An, san lấp mặt bằng, trồng dừa và chưa có hạng mục nào hoàn thiện.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng chưa thực hiện báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tháng 6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cho biết chủ đầu tư đã chấm dứt hoạt động dự án. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Sở Tài nguyên Môi trường xử lý theo quy định đất đai.

Từ đó đến nay, tròn 1 năm công trình dở dang này bị bỏ hoang, gây lãng phí khu “đất vàng” ven biển.

Chiều 13/6, trao đổi với PV.VietNamNet, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, do còn vướng nhiều thủ tục nên hiện vẫn chưa thể thu hồi đất của dự án này.

Còn theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Tấn Văn, dự án này đã thông báo chấm dứt hoạt động, hiện đang xử lý về đất đai và chưa có doanh nghiệp nào quan tâm chuyển nhượng.

Hình ảnh của dự án ghi nhận sáng 11/6:

Dự án sở hữu vị trí đắc địa cạnh bãi biển Hà My – Top bãi biển đẹp nhất châu Á.

Khuôn viên dự án chỉ lổm chổm hàng loạt trụ bê tông trơ sắt thép.

Tòa tháp khách sạn 37 tầng mới được đổ móng.

Do phơi mưa nắng nhiều ngày, những trụ móng trơ sắt thép đang dần hoen gỉ.

Cách dự án này khoảng 400m về phía Bắc là hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc địa phận Đà Nẵng.

Nhiều hạng mục bị cây cỏ xâm lấn.

Dự án này nằm cạnh bên khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông cũng đang “đắp chiếu” gần 10 năm nay.