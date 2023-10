Chính xác

“Đất rừng phương Nam” là tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi (1925 – 1989), viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên Nguyễn An. Bối cảnh của tiểu thuyết là miền Tây Nam Bộ vào những năm 1945, sau khi Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ.

An sống cùng với cha mẹ tại thành phố. Khi Pháp đổ quân vào Nam Bộ, mở những trận đánh khiến cho những người dân sống tại các thành thị phải di tản, An và cha mẹ phải bỏ nhà để chạy giặc.

Theo cha mẹ chạy hết từ vùng này tới vùng khác của miền Tây Nam Bộ, An kết bạn với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng cứ vừa ổn định được mấy bữa thì giặc đánh tới nơi và lại phải chạy. Trong một lần mải chơi, giặc đánh đến và An lạc mất gia đình. Cậu trở thành đứa trẻ lang thang.

Sau đó là hành trình phiêu bạt, An được gặp và tiếp xúc với nhiều người, từ dì Tư béo cưu mang, sau đó gặp anh Sáu tuyên truyền, anh bộ đội, vợ chồng Tư Mắm, lão Ba Ngù, ông lão bán rắn, thằng Cò, Võ Tòng…

Được nhà nhà văn Đoàn Giỏi viết nhân dịp thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng vào năm 1957, “Đất rừng phương Nam” được in lần đầu với 10 chương. Năm 1966, nhà văn Đoàn Giỏi viết bổ sung thêm 10 chương để in lần thứ hai. Năm 1982, nhân dịp in lần thứ 5, tác giả có chỉnh sửa vài chi tiết, nhưng tinh thần và cốt truyện vẫn không thay đổi.

“Đất rừng phương Nam” được đánh giá là một trong những cuốn sách hay nhất viết về thiếu nhi, gợi “những dòng đẹp đẽ, đậm sắc thái và đầy sinh thú về quê hương, đất nước, con người ở vùng đất Nam Bộ”. Tiểu thuyết được dịch ra nhiều thứ tiếng như: Nga, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Trung Quốc…