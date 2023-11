Thanh toán không dùng tiền mặt ra đời nhằm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông, tiết giảm chi phí trong khâu in ấn tiền, bảo quản, giảm chi phí lao động xã hội. Qua đó, nâng cao hiệu quả thanh toán trong nền kinh tế, góp phần tăng tốc độ luân chuyển vốn của xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ.

Thời gian qua, thành phố Dĩ An đã đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về các hành vi lừa đảo, biện pháp nhận diện rủi ro, cách phòng tránh và giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng công nghệ số, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Đồng thời, thành phố đã hỗ trợ, thúc đẩy người dân, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp sử dụng các giải pháp, nền tảng số, ứng dụng triệt để công nghệ số, nền tảng số trong cuộc sống hàng ngày.

UBND thành phố Dĩ An đã tổ chức lễ phát động thực hiện tuyến đường và khu thương mại điểm khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, ngân hàng tiến hành ra quân triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại đường Nguyễn An Ninh, Siêu thị Vinmart, Nhà sách Dĩ An (phường Dĩ An), đường GS1, Trung tâm thương mại GO (phường Đông Hòa). Tại các tuyến đường và khu thương mại này, các phường và ngân hàng sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An, cho biết quan điểm xuyên suốt của thành phố là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển.

Một trong những mục tiêu quan trọng của chuyển đổi số mà Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Dĩ An đề ra là thanh toán không dùng tiền mặt, việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp người dân trên địa bàn được trải nghiệm những hình thức thanh toán hiện đại, tiếp cận với các ứng dụng, tiện ích trong thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều phương thức thanh toán như quét mã QR, máy POS, ví điện tử, ứng dụng Mobile...

Với quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, hy vọng rằng lễ phát động thực hiện tuyến đường và khu thương mại điểm khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Dĩ An năm 2023 sẽ góp phần thúc đẩy việc thực hiện chuyển đổi số của thành phố, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức của cán bộ, nhân viên, các tầng lớp nhân dân về chuyển đổi số không phải là thêm những việc làm mới mà chuyển đổi số là thêm cách làm mới, chuyển đổi số để giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Được biết, thành phố Dĩ An, cho biết đã đề nghị hệ thống ngân hàng và các tổ chức thanh toán trung gian phối hợp chặt chẽ trong công tác Banking, Internet Banking hướng dẫn, phổ biến các hình thức thanh toán điện tử đến người dân, hộ sản xuất, kinh doanh. Quan trọng nhất là bảo đảm an ninh, an toàn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong quá trình triển khai thực hiện; tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt.

Cửu Long