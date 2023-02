Đại gia 'rởm' với kịch bản 8 ngày thực hiện cú 'siêu lừa'

Hôm nay (22/2), Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.