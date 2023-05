Veronica Taylor (32 tuổi), đến từ Quakertown, Pennsylvania (Mỹ), kiếm sống và làm giàu nhờ công việc bới rác, lục tìm những món đồ đắt tiền bị vứt đi, theo NY Post.

Taylor bắt đầu công việc này từ tháng 6 năm ngoái. Không thu gom tất cả đồ bỏ đi, cô kết hợp với người bạn Liz Wilson (38 tuổi) để tập trung kiếm các món đồ hiệu chính hãng rồi bán đấu giá trên livestream hoặc qua một ứng dụng đấu giá trung gian.

“Nó thực sự giống như một cuộc truy tìm kho báu ngoài đời thực. Bạn không thể biết mình sẽ tìm thấy gì. Tôi có thể đi chơi với người bạn thân nhất, vừa kiếm tiền từ việc thu gom đồ hiệu đã qua sử dụng”, Taylor nói với hãng tin SWNS.

Hàng ngày, Veronica Taylor đều đặn ra khỏi nhà vào ban đêm, săn tìm túi xách, quần áo, phụ kiện hàng hiệu bị các cửa hàng thời trang vứt bỏ.

Ban đầu, người phụ nữ đi bới rác vì sở thích lượm đồ bỏ đi, cảm giác "tự do mà nó mang lại". Sau đó nhận thấy việc làm này có thể giúp kiếm tiền khi cô phát hiện ra nhiều hàng hiệu chính hãng thường bị vứt bỏ, Taylor biến đây thành công việc toàn thời gian từ hồi tháng 2 năm nay.

Trung bình, cô và bạn thu về 4.000- 5.000 USD /tháng, lợi nhuận chia đôi. Trong số những đồ có giá trị, Taylor từng kiếm được một chiếc ví đến từ thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton và một đôi giày thiết kế riêng.

Còn với các món đồ khác như thực phẩm, đồ dùng cá nhân hay các vật dụng trong nhà, cả hai đi quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Taylor và Wilson hiện di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác ở Mỹ, chuyên lục thùng rác ở các khu dân cư giàu có hoặc bên ngoài các cửa hàng thời trang second hand.

“Chúng tôi từng tìm thấy đồ của Louis Vuitton, Michael Kors. Khi phát hiện ra chúng, tôi thốt lên 'không đời nào cái này lại ở trong thùng rác'", cô kể lại.

Cặp bạn thân Veronica Taylor và Liz Wilson làm giàu nhờ nghề bới rác tìm đồ giá trị.

Lý do thường thấy là các nhân viên lớn tuổi trong các cửa hàng thời trang second hand không biết nhiều về các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, do đó không nắm rõ giá trị thực sự của chúng.

Thông thường, giờ làm việc của Taylor và Wilson diễn ra vào ban đêm, kéo dài từ 22h tối hôm trước sang 3h sáng hôm sau, trải dài qua nhiều địa điểm.

Trong các cuộc đấu giá được phát trực tiếp, khách hàng sẽ bắt đầu trả giá từ 1 USD rồi tăng dần lên.

“Cả hai nhận khá nhiều lời đề nghị tìm kiếm các món đồ cụ thể. Chúng tôi cũng cho đi rất nhiều vật dụng lượm được, đó là lý do những người ủng hộ chúng tôi vẫn tiếp tục quay trở lại", cô nói.

Giống với cặp bạn thân, người phụ nữ có tên Tiffany She'ree (33 tuổi, sống tại Texas) cũng kiếm được vài nghìn USD hàng tháng nhờ bới rác.

Năm 2020, Tiffany chính thức bỏ công việc nhân viên căng tin khi nhận ra có thể kiếm tới 1.000 USD mỗi tuần bằng việc tìm kiếm những món đồ còn dùng được trong thùng rác sau đó đem bán lại.

Học theo một video trên mạng, Tiffany đi lục thùng rác lần đầu vào năm 2017. Cô nhanh chóng tìm được các sản phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm trị giá 1.200 USD . Kể từ đó, cô và chồng cùng đi "săn" rác nhiều hơn.

Nhờ công việc này, cặp vợ chồng không chỉ kiếm đủ tiền chi trả các hóa đơn mà còn hiếm khi phải mua đồ dùng cho gia đình.

Mỗi lần đi bới rác, Tiffany ghi hình lại hành trình của mình và chia sẻ trên mạng xã hội, từ những thùng rác trước cửa hàng Victoria’s Secret, Party City đến Ulta. Nhiều món đồ cô tìm được là mặt hàng chỉ bị hư hỏng phần bao bì hoặc hàng bị trả lại không thể bán tiếp.