Thời gian qua, kết quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Kiên Giang có sự cải thiện rõ rệt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Mặc dù điều kiện truy cập Internet của người dân được cải thiện nhưng việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở tỉnh vẫn gặp nhiều rào cản. Nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận người dân, nhất là người dân vùng nông thôn, người cao tuổi thiếu thiết bị thông minh, máy tính và chưa thành thạo thao tác trực tuyến. Người dân còn thói quen nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa để giải quyết thủ tục hành chính thay vì thực hiện qua môi trường Internet.

“Vì chưa từng nộp hồ sơ trực tuyến, tôi không biết quy trình như thế nào và sợ nộp không đầy đủ, không đúng nên tôi vẫn đến bộ phận một cửa để nộp hồ sơ cho yên tâm”, ông Trương Văn Tâm, ngụ huyện U Minh Thượng nói.

Nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến là mục tiêu và giải pháp của tỉnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, hạn chế nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà ở một bộ phận công chức, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Người dân huyện Kiên Lương được hướng dẫn quét mã QR để làm thủ tục hành chính.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Kiên Giang chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Hiện toàn tỉnh có 1.990 thủ tục hành chính được cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, trong đó hơn 1.490 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ công bố, công khai thủ tục hành chính đúng hẹn đạt 100%.

Về an toàn thông tin, hệ thống bảo mật được đầu tư, nâng cấp theo mô hình 4 lớp. Hiện 100% cơ quan nhà nước được trang bị tường lửa chuyên dụng kết nối với trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, bảo đảm bảo mật và an toàn cho dữ liệu công vụ trên môi trường số.

Năm 2024, tỉnh Kiên Giang hoàn thành việc triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu gồm 25 dịch vụ theo Đề án 06 và 28 dịch vụ theo Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, hoàn thành kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ; triển khai nền tảng bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ của tỉnh

Theo kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của các bộ, ngành và địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia tính đến ngày 31-10-2024, tỉnh đạt 82,03 điểm, tăng 3,2 điểm so với tháng 9-2024; xếp hạng 18 các tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 8 hạng so với tháng 9-2024.

Ngày 17-12-2024, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1588/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến 2030”.

Mục đích của đề án là nâng cao nhận thức và hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Phát huy kết quả đạt được và thực hiện đề án, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đổi mới cơ chế một cửa và một cửa liên thông theo hướng số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ.

Tỉnh Kiên Giang hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối liên thông giữa các hệ thống chuyên ngành và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, tối đa hóa tái sử dụng dữ liệu trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận thiết bị thông minh và cải tiến quy trình điện tử, tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ toàn trình; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hình thành thói quen khai thác kho dữ liệu cá nhân.

Bài và ảnh: THỦY TIÊN (Báo Kiên Giang)