Ngày 17/7, HĐND tỉnh Kiên Giang khoá 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 24. Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) 6 tháng đầu năm 2024.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang khoá 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trần Tuyên

Theo báo cáo trên, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện quyết liệt công tác PCTN-TC.

Đến giữa tháng 5, Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của 55 người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kết quả thanh tra cho thấy có 31 người kê khai trung thực, rõ ràng, đầy đủ thông tin; 24 người kê khai ‘trung thực nhưng thiếu thông tin mô tả về tài sản, thu nhập, xác định giá trị tài sản không chính xác'.

Thông qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 8 vụ tham nhũng với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, 17 bị can đã bị khởi tố điều tra. Trong đó, vụ việc nhận hối lộ tại TP Phú Quốc 6 bị can; vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 68.01S Kiên Giang 4 bị can; vụ tham ô tài sản tại Trung tâm khai thác vận chuyển Phú Quốc (thuộc Bưu điện tỉnh) 1 bị can; vụ tham ô tài sản tại Bưu điện huyện An Minh 1 bị can; vụ giả mạo trong công tác tại Công an xã Hoà Lợi (huyện Giồng Riềng) 1 bị can…

UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá, công tác thực hiện PCTN-TC 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2023, số vụ việc qua thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm, chuyển cơ quan điều tra và thiệt hại về kinh tế giảm so với cùng kỳ năm trước.

Với những vụ việc xảy ra vừa qua, địa phương này cũng chỉ rõ nguyên nhân do nhiều cán bộ, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, chưa nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

Ngoài ra, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như nhiều sở, ngành, UBND cấp huyện chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Đặc biệt, cấp xã chưa thực hiện đầy đủ việc công khai minh bạch liên quan đến tài chính công, tài sản công, kinh phí huy động… theo quy định.