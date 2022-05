Kiên Giang mua kit Việt Á hơn 58 tỷ, kiến nghị kỷ luật Giám đốc Sở Y tế

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa có kết luận thanh tra “Về việc xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thuốc; sinh phẩm kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh”.

Theo kết luận thanh tra, tỉnh Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) gồm: Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh. Sở Y tế có 2 gói thầu mua kit test của Công ty Việt Á, tổng trị giá hơn 58 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cho thấy, có vi phạm quy định trong đấu thầu...

Sở Y tế Kiên Giang. Ảnh: A.H

CDC tỉnh Kiên Giang có 2 gói thầu mua kit xét nghiệm của Việt Á (gói thầu số 7 và số 9) với tổng giá trị hơn 786 tỷ đồng.

Theo kết luận Thanh tra, đối với 2 gói thầu mà Công ty Việt Á trúng thầu sai phạm như sau: Gói thầu số 7 mua dụng cụ, vật tư y tế xét nghiệm SARS-CoV- 2, hình thức chỉ định thầu rút gọn. Công ty Việt Á trúng thầu, giá hơn 304 triệu đồng.

Có 3 công ty báo giá (Công ty cổ phần công nghệ Việt Á; Công ty cổ phần nội thất và dịch vụ phòng thí nghiệm Đông Dương; Công ty TNHH khoa học An Việt). Các báo giá đều do Việt Á cung cấp cho CDC Kiên Giang.

"Kiểm tra cho thấy, Công ty An Việt là công ty con của Việt Á. Ngoài ra, Công ty cổ phần nội thất và dịch vụ phòng thí nghiệm Đông Dương không sản xuất hoặc kinh doanh thiết bị, dụng cụ y tế nên việc lấy báo giá của 3 nhà cung cấp trên để so sánh làm căn cứ chỉ định thầu là chưa chính xác. Các hành vi trên vi phạm quy định trong đấu thầu…”, kết luận thanh tra nêu.

Đối với gói thầu số 9 mua sắm sinh phẩm, hóa chất, y dụng cụ, vật tư y tế xét nghiệm Covid-19, hình thức chào hàng cạnh tranh. Công ty Việt Á trúng thầu, giá hơn 482 triệu đồng. CDC tỉnh Kiên Giang sử dụng 3 bảng báo giá để lập dự toán. Các bảng báo giá do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á cung cấp cho CDC tỉnh…

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, do có sai phạm trong quản lý, điều hành thuộc trách nhiệm Sở Y tế.

Giao Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với ông Kha Vĩnh Xuyên, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Y tế), do có sai phạm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

Kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Cao Thành Nam, Giám đốc CDC tỉnh, do có sai sót trong công tác mua sắm và quản lý, sử dụng hàng hóa mua sắm…

“Về kinh tế, đối với các sai phạm tại các gói thầu do Công ty Việt Á thực hiện: Vụ việc của công ty này đang được Bộ Công an điều tra xử lý, do đó Thanh tra tỉnh theo dõi kết quả và báo cáo UBND tỉnh khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra”, Thanh tra Kiên Giang nêu.

Hoài Thanh