Kiến trúc cao cấp, cơ sở vật chất không ngừng được nâng cấp

Vincom Center Đồng Khởi là một trong những biểu tượng phồn hoa tại trung tâm kinh tế lớn bậc nhất cả nước. Dự án bao gồm 2 tòa tháp đôi cao 26 tầng và 6 tầng hầm trên diện tích mặt bằng 7.371 m2; hoạt động theo mô hình khép kín, gồm trung tâm thương mại, tòa văn phòng và căn hộ cao cấp.

Được ví như công trình của tương lai, Vincom Center Đồng Khởi là tòa nhà tiên phong theo hướng xanh và tiết kiệm năng lượng ở TP.HCM cũng như trên cả nước.

Tháp đôi Vincom Center Đồng Khởi nổi bật với lớp kính cường lực bao bên ngoài

Tất cả các hạng mục thuộc Vincom Center Đồng Khởi đều được sử dụng kính Low-E, loại kính tiết kiệm năng lượng đang được nhiều công trình và tòa nhà cao cấp trên thế giới ưa dùng. Loại kính này sẽ giúp giảm chi phí vận hành điều hòa nhiệt độ, chống lãng phí năng lượng; tăng tuổi thọ, độ bền cho nội thất, các thiết bị văn phòng. Quan trọng nhất, “tấm lá chắn” này góp phần giúp bảo đảm sức khỏe cho nhân viên văn phòng trong những ngày nắng nóng.

Toàn bộ hệ thống thiết bị của Vincom Center Đồng Khởi cũng sử dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tiên tiến nhất thế giới, bao gồm: hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý nước đảm bảo khi thải ra không gây ô nhiễm môi trường, hệ thống thông gió và điều hòa không khí tiết kiệm của hãng Trane (Mỹ) và được điều khiển bởi hệ thống điều khiển thông minh của hãng Johnson Control (Mỹ)… Tất cả đều hướng tới mục tiêu tiết kiệm năng lượng tối đa, tạo cảm giác thoải mái, tiện nghi, an toàn cho con người sinh hoạt, làm việc bên trong.

Đây là một trong những ưu điểm nổi trội của Vincom Center Đồng Khởi khi công trình đi đầu trong việc ứng dụng những công nghệ tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Thang máy mới được cải tạo, mang màu vàng đồng sang trọng

Tiêu chí “xanh” mà Vincom Center Đồng Khởi theo đuổi còn thể hiện ở thiết kế, kiến trúc hiện đại, song vẫn ưu tiên yếu tố tự nhiên. Với khu vực trung tâm thương mại, không gian được chăm chút từng chi tiết với trần cao, lấy ánh sáng vào từng gian hàng.

Các chi tiết như khu vực lan can, sảnh đón tiếp hay thang máy cũng được chủ đầu tư chăm chút đồng bộ, mang đến cảm giác thoải mái cho khách hàng mua sắm. Từng gian hàng cũng được thiết kế chi tiết, tạo sự xa hoa đẳng cấp cho từng thương hiệu. Đây chính là lý do Vincom Center Đồng Khởi nhanh chóng trở thành điểm đến của loạt thương hiệu quốc tế đình đám như Blumarine, Valentino, Versace, Just Cavalli, Lavie En rose, La Senza, Mango, Jimmy Choo....

Từ tầng 5 tới tầng 20 tòa nhà là khu văn phòng quốc tế hạng A với tổng diện tích 75.000m2. Nơi đây cung cấp giải pháp văn phòng cho thuê linh hoạt, phù hợp cho mọi nhu cầu bố trí, thiết kế nội thất. Đáng chú ý, diện tích mặt sàn trung bình trên 4.500m2/tầng - rộng bậc nhất thị trường, đáp ứng nhu cầu mặt bằng rộng rãi của các doanh nghiệp lớn.

Hệ thống quản lý vận hành bài bản, chuyên nghiệp

Sau hơn một thập kỷ đi vào hoạt động, Vincom Center Đồng Khởi vừa được cải tạo nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất. Hệ thống thang máy được cải tiến để tăng tốc độ hoạt động, phục vụ nhu cầu di chuyển của khách hàng. Các khu vực chung như sảnh tiếp tân, sảnh thang máy, hành lang, không gian nghỉ ngơi - thư giãn cũng được “thay áo mới”.

Tòa nhà còn được bổ sung hệ thống kiểm soát ra vào ở sảnh trệt, đáp ứng xu hướng hiện đại, kiểm soát bằng ứng dụng, nâng cấp hệ thống trông giữ xe thông minh, quẹt thẻ tự động… Tất cả nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, giúp tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại càng ghi thêm điểm trong mắt khách thuê.

Khu vực sảnh lễ tân của khối văn phòng được chăm chút từng chi tiết

Lợi thế cạnh tranh của toà tháp Vincom Center Đồng Khởi còn nằm ở hệ thống quản lý tòa nhà chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân viên tận tâm. Nơi đây sở hữu những dịch vụ đẳng cấp, khác biệt, dẫn đầu thị trường văn phòng cho thuê, như: dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ lễ tân và văn phòng (business center), dịch vụ đỗ xe theo yêu cầu (valet parking)…

Với vị trí độc tôn 3 mặt tiền hướng ra 3 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn và Lý Tự Trọng, cùng hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao tiện ích vượt trội, Vincom Center Đồng Khởi thiết lập chuẩn mực hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu về thuận tiện di chuyển, mua sắm - giải trí và kinh doanh, cả cho thuê và đầu tư.

Nằm trên tuyến đường “kim cương” tại vị trí “trái tim” của TP.HCM, Vincom Center Đồng Khởi đóng góp thêm một biểu tượng cho sự phát triển vượt bậc của đầu tàu kinh tế phía Nam. Đó là lý do vì sao tòa tháp được các thương hiệu nổi tiếng thế giới chọn mặt gửi vàng để đặt trụ sở, văn phòng khi mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Phương Cúc