Bộ phim hài, lãng mạn Đôi bạn học yêu (Love In The Big City) do Kim Go Eun - nữ diễn viên đóng vai bạn gái của Yêu tinh từng gây sốt và Steve Sanghyun Noh đóng chính vừa tung trailer đầu tiên đồng thời ấn định ngày khởi chiếu tại Việt Nam vào 8/11/2024.

Phim được mời tham dự phần Special Presentations (Thuyết trình đặc biệt) của Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 49. Ảnh: CJ HK

Bộ phim bước đầu thu hút sự chú ý của khán giả nhờ sự trở lại của Kim Go Eun sau vai diễn “nữ pháp sư” Hwa-rim để lại nhiều dấu ấn trong Exhuma: Quật mộ trùng ma (2024) từng làm điên đảo rạp chiếu Việt cách đây 1 năm và sự tham gia của nam thần Steve Sanghyun Noh từng gây sốt với bom tấn toàn cầu Pachinko (2022).

Đôi bạn học yêu kể về Jae-hee (Kim Go Eun) - một cô gái tự do, phóng khoáng, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình và Heung-soo - chàng trai tự cô lập mình ra khỏi thế giới bởi một bí mật không thể tiết lộ. Khi Jae-hee tình cờ phát hiện ra điều thầm kín của Heung-soo, cả hai đã hình thành nên một mối quan hệ không tưởng với cuộc sống chung đầy màu sắc.

Kim Go Eun và Steve Sanghyun Noh trong một cảnh phim. Ảnh: CJ HK

Đôi bạn học yêu dựa trên cuốn sách bán chạy cùng tên của Park Sang Young, người được đề cử Giải Booker - 1 trong 3 giải thưởng văn học lớn của thế giới và Giải thưởng Văn học Quốc tế Dublin. Nữ đạo diễn Lee Eon Hee (E.Oni) đã tiếp cận tiểu thuyết và biến chuyển phiên bản điện ảnh hướng đến nhiều đối tượng khán giả, khám phá nhiều hơn vào góc khuất của những người trẻ, cách họ vượt qua nỗi đau khi trưởng thành để tìm kiếm tình yêu và bản thân ở Seoul.

Trailer phim tập trung khắc họa tính cách của đôi bạn ngỗ nghịch và những khoảnh khắc “dở khóc dở cười” khi cùng chung sống trong một ngôi nhà. Xuyên suốt trailer còn là màn tranh cãi thể hiện quan điểm tình yêu trái ngược giữa Jae-hee và Heung-soo. Nếu Jae-hee là một cô gái sống hết mình với tình yêu thì Heung-soo lại cho rằng tình yêu là sự lãng phí cảm xúc không cần thiết.

Tạo hình Kim Go Eun trong "Đôi bạn học yêu". Ảnh: CJ HK

Đôi bạn học yêu ra rạp từ 8/11/2024.