Kim Seon Ho 'Điệu cha cha cha làng biển' hoãn họp fan sau thảm kịch ở Itaewon

Công ty giải trí Salt Entertainment vừa đưa ra thông báo chính thức: “Chúng tôi xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân và gia quyến trong thảm kịch xảy ra vào ngày 29/10 vừa qua.

Liên quan tới thông tin đặt vé Fan meeting của diễn viên Kim Seon Ho đã được lên lịch ngày 31/10, chúng tôi xin thông báo rằng lịch đặt vé đã bị hoãn lại. Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ đã chờ đợi và mong các bạn thông cảm. Ngay sau khi lịch trình được xác nhận, chúng tôi sẽ gửi thông báo chính thức đến các bạn”.

Nam diễn viên Điệu cha cha cha làng biển cũng chia sẻ lại thông báo này trên trang cá nhân.

Sau thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon, hàng loạt sự kiện giải trí của Hàn Quốc đều bị hoãn, hủy. Loạt chương trình giải trí bị tạm dừng bao gồm Inkigayo, Animal Farm, Running Man, Comedy Big League, The Game Caterers 2, 1 Night 2 Days, Boss in the Mirror và King of Masked Singer.

Nhiều sự kiện âm nhạc như Halloween Strike Music Festival 2022, Busan One Asia Festival 2022 hay Fanmeeting Once Halloween 3 của nhóm nhạc TWICE cũng bị hủy bỏ. Công ty giải trí SM Entertainment cũng ra thông báo hủy sự kiện Halloween thường niên và hoãn phát hành mini album của thành viên Chen (EXO) vào rạng sáng 30/10.

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, ca sĩ, diễn viên Lee Ji Han cũng là một trong số các nạn nhân không may thiệt mạng trong thảm kịch Itaewon. Tang lễ của Lee Ji Han được tổ chức tại bệnh viện Myeong Ji. Khách có thể đến viếng nam ca sĩ, diễn viên từ 12h ngày 31/10. Lễ đưa tang diễn ra lúc 13h30 ngày 1/11.