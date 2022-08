Ứng cứu tàu cá ngư dân gặp nạn, trôi dạt trên biển

Sáng nay (26/8), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ (Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, hôm qua, đơn vị vừa tổ chức tiếp nhận người, phương tiện ngư dân không may gặp nạn trong quá trình đánh bắt trên biển do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 (Cục Hàng hải Việt Nam) bàn giao.

Trước đó, vào khảng 12h30 ngày 22/8, tàu cá NA 90198-TS với 5 thuyền viên trên tàu, do ông Trần Văn Dũng (trú xóm 6, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng không may bị gãy trục chân vịt, thả trôi tại khu vực cách (Quảng Bình) về hướng Đông Đông Bắc khoảng 60 hải lý.

Tàu cá cùng 5 ngư dân gặp nạn được cứu vào bờ an toàn. Ảnh Hải Thượng



Các thuyền viên gắng tìm cách khắc phục sự cố nhưng không được. Thuyền trưởng sau đó đề nghị được ứng cứu khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết nối, tư vấn cho tàu cá gặp nạn các biện pháp khắc phục ổn định tàu.

Đồng thời yêu cầu thuyền trưởng thường xuyên giữ liên lạc để cập nhật vị trí, tình trạng tàu, đồng thời huy động các tàu hoạt động gần khu vực tham gia hỗ trợ.

Nhận thấy thời tiết diễn biến xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 3, có khả năng đe dọa an toàn tính mạng của thuyền viên, 11h15 ngày 24/8, tàu SAR 273 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã xuất phát đi cứu nạn tàu cá NA 90198-TS

Khoảng 19h cùng ngày, tàu SAR 273 đã tiếp cận tàu cá bị hỏng máy, tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên và lai dắt tàu cập cảng Cửa Lò an toàn.

Hoà Bình