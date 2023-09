Tại hội nghị, lãnh đạo EVN, TKV, TCT Đông Bắc cùng thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao về mục tiêu phối hợp, hợp tác: đảm bảo nguồn cung than ổn định, dài hạn cho sản xuất điện của các nhà máy trong EVN; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho TKV, TCT Đông Bắc trong công tác điều hành, sản xuất, nhập khẩu đáp ứng nhu cầu than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN.

Ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV, ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN, ông Đỗ Mạnh Khảm - Tổng Giám đốc TCT Đông Bắc ký kết thỏa thuận hợp tác

Ông Ngô Hoàng Ngân - Chủ tịch HĐTV TKV bày tỏ sự tin tưởng, TKV, TCT Đông Bắc và EVN sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ, cùng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó, đảm bảo năng lượng cho đất nước. Việc cung cấp đủ than Anthracite cho phát điện được xác định là nhiệm vụ chính trị. Sau ký kết thỏa thuận, lãnh đạo EVN, TKV, TCT Đông Bắc sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành để TKV, TCT Đông Bắc có cơ sở triển khai các giải pháp như đầu tư, tăng sản lượng, nhập khẩu…, nhằm đảm bảo than cho phát điện.

Tổng Giám đốc EVNGENCO 1, 2, 3 ký kết thỏa thuận hợp tác

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh, các đơn vị cung cấp than và sử dụng than cho phát điện đều cần xác định rõ: Việc cung cấp điện cho phát triển kinh tế đất nước và việc cung cấp than cho sản xuất điện đều là các nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, EVN, TKV, TCT Đông Bắc sẽ đoàn kết, chia sẻ, hợp tác thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác đảm bảo than cho phát điện cần thực hiện ngay từ năm 2024 và toàn bộ đơn vị phát điện trong EVN sẽ hoàn thành hợp đồng mua than ngay từ tháng 9/2023.

Trên cơ sở thỏa thuận, ông Đặng Hoàng An mong muốn, ngành chế biến than sẽ phát triển tốt hơn. Đồng thời, các nhà máy điện cần tiến hành hiệu chỉnh để hoạt động ổn định, không sự cố, suất tiêu hao thấp…

Tại hội nghị, ông Đặng Hoàng An - Tổng Giám đốc EVN, ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV, lãnh đạo các EVNGENCO cũng trao đổi chi tiết, cụ thể về một số nội dung thỏa thuận nhằm đi đến thống nhất, ký kết thỏa thuận.

Các bên thống nhất về nguyên tắc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và TCT Đông Bắc sẽ chịu trách nhiệm chính trị về cung cấp đủ than Anthracite cho vận hành toàn bộ các nhà máy nhiệt điện của EVN/EVNGENCO từ năm 2024 và các năm tiếp theo trong suốt thời gian vận hành của nhà máy; khối lượng, chất lượng, tiến độ cung cấp theo kế hoạch thống nhất hằng năm của các bên thống nhất trong kế hoạch 5 năm.

Hải Nam