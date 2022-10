Kỳ lạ phiên chợ lênh đênh giữa đồng, bán đặc sản 'vạn người mê'

Mỗi ngày chợ có trên dưới 20 ghe, tàu đến nhóm họp. Đa số người mua cá đều ở huyện An Phú (An Giang), một số ít từ Đồng Tháp sang. Khi trời vừa he hé sáng, thương buôn đã có mặt, đợi ngư dân vớt cá ra cân (Ảnh: Bảo Kỳ).