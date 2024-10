Giải diễn ra từ ngày 27/10 đến 3/11 tại Đồng Nai, tiếp nối truyền thống là sân chơi dành cho những tay vợt xuất sắc nhất bóng bàn Việt Nam.

Với nỗ lực từ Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, tổng giá trị tiền thưởng của giải lên đến 185 triệu đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

BTC công bố giải đấu. Ảnh: BTC

Theo kết quả bốc thăm, nội dung đồng đội nam, các đội Hà Nội 1, Đồng Nai 1 và Hải Dương Long Hải 2 nằm ở bảng A. Bảng B gồm Time City, Công an nhân dân T&T 1, Công an TP.HCM. Bảng C gồm Hải Dương Long Hải 1, Tiền Giang, TP.HCM 2 và Lâm Đồng 1. Bảng D gồm Quân đội 1, Đà Nẵng 1, Công an nhân dân T&T 2, Lâm Đồng 3.

Ở nội dung đồng đội nữ, bảng A gồm TP.HCM 1, Công an nhân dân T&T 2, Hà Nội 1. Bảng B gồm Công an nhân dân T&T 1, Tiền Giang và Công an TP.HCM 1. Bảng C gồm Quân đội 1, Hải Dương Long Hải 1 và Đồng Nai 1. Bảng D gồm Tây Ninh, TP.HCM 2 và Đồng Nai 2.