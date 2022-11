Ký sự World Cup 2022: Nơi bia quý hơn Messi

Hôm thứ Sáu vừa qua, chủ nhà Qatar đưa ra quy định mới khiến FIFA và nhà tài trợ Budweiser lúng túng, khi bia không được bán ở khu vực lân cận các sân vận động.

Khu vực phục vụ bia ở World Cup 2022

Người hâm mộ phải chờ đến thứ Bảy để tham dự Fan Festival, địa điểm duy nhất - ngoài các khách sạn sang trọng có quầy bar và được cho phép kinh doanh đồ uống có cồn - mà họ có thể uống bia.

Khoảng 40 phút trước khi những ly bia đầu tiên được mở bán, vào lúc 19h ngày 19/11 ở Doha (23h, theo giờ Hà Nội), người hâm mộ đã xếp thành hàng dài để chờ đợi.

Du khách nước ngoài tại Qatar chưa nhiều, vì những chuyến đi đến đây rất đắt đỏ. Mọi người chờ đến một ngày trước khi đội tuyển của mình thi đấu để hạ cánh xuống Doha.

Dù vậy, quầy bia ở Fan Festival vẫn rất đông người nước ngoài.

Kevin, một CĐV Argentina đến Doha từ sớm, hài lòng khi mua được một chai bia Budweiser cho mình. "Ở đây, nó quý hơn cả Messi", vị du khách 27 tuổi mỉm cười.

Anh di chuyển theo dạng tiết kiệm nên cần 3 ngày để từ Buenos Aires đến Doha. "Trên máy bay, họ đưa bạn rượu vang hay một số thứ khác... Không có vấn đề gì cả. Nhưng khi hạ cánh ở đây, với quy định khó khăn, bạn phải thích nghi thôi".

Bầu không khí tại Fan Festival trong buổi tối đầu tiên bia được bán

Kevin rất chắt chiu trong cuộc sống để có tiền sang Qatar xem World Cup. "Tôi đã tiết kiệm trong 4 năm để đến được đây. Đối với tôi, đó là một giấc mơ trở thành sự thật". Anh hy vọng Argentina của mình sẽ giành Cúp vàng.

Matildo, đồng hương của Kevin nhưng đã rời Argentina để đến sinh sống tại Ibiza (Tây Ban Nha) từ 20 năm trước, rất bồn chồn khi xếp hàng chờ đợi.

"Ở Tây Ban Nha, cứ 5 phút lại có một quán bar. Nhưng nơi này, thật kỳ lạ...", Matildo nhún vai.

Khi những nhân viên của nhà tài trợ Budweiser bắt đầu phục vụ bia, hàng dài người hâm mộ hạnh phúc và cùng hát vang câu "Yes, we can".

Để có được bia, nhiều du khách phải đi bộ vài km và qua vòng kiểm soát an ninh như ở sân bay nên hầu hết chọn mua 4 ly một lúc.

Người hâm mộ coi ly bia như những chiếc cúp. Khi rời hàng đợi với họ, nhiều người được các nhà báo từ các quốc gia khác nhau phỏng vấn như thể họ là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Một du khách vui mừng khi mua được bia

"Anh cảm thấy thế nào về ly bia đầu tiên này?", một nhà báo đến từ Mỹ hỏi một khán giả đồng hương. "Ngon! Tôi cần nó", anh đáp lại đầy hân hoan.

Bibiana, người phụ nữ tóc vàng đến từ Mexico cùng với chồng, tâm sự: "Tôi mất khoảng ​​40 phút hay một tiếng để có được chúng", cô nhìn vào những ly bia trên tay mình. "Chúng tiêu tốn của tôi 250 peso (tiền tệ Mexico, khoảng 319.000 đồng). Ở đất nước tôi, giá khoảng 20 peso, hoặc 50 peso trong sân vận động".

Để có chi phí cho chuyến đi đến Qatar, Bibiana và chồng dành hai năm tiết kiệm. "Bạn phải tôn trọng các quy định của đất nước này, nhưng bia là điều cần thiết để có khoảng thời gian thoải mái cùng bóng đá".

Sự xuất hiện của bia đã chia không gian rộng lớn của Fan Festival thành hai thế giới: người nước ngoài xếp hàng để mua những chai Budweiser; người dân địa phương theo dõi buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa mà không có gì khác ngoài chiếc điện thoại di động trên tay.

Những ly bia mát lạnh, quý hơn cả Messi, là thứ không thể thiếu theo diễn biến vòng lăn của quả bóng "Al Rihla".

