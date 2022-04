Là một người mẹ, tôi ước con mình không xem MV mới của Sơn Tùng M-TP

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Thấy con nhấp nhổm cả tối để chờ đợi giờ công chiếu MV mới 'There's no one at all' của Sơn Tùng, tôi cũng tò mò xem thử và ước con mình không xem MV mới của Sơn Tùng hoặc tôi có cách nào đó ngăn con xem MV ấy.

Tôi không chê bài hát mới này của Sơn Tùng vì được làm rất chỉn chu không thua bất cứ MV nào của các nghệ sĩ quốc tế. Trong There's no one at all, Sơn Tùng hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, chứng tỏ tham vọng của ca sĩ là hướng tới toàn cầu chứ không chỉ riêng Việt Nam. Nhưng dù thể hiện bằng ngôn ngữ nào thì ngôn ngữ hình ảnh sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến khán giả.

MV There's no one at all là lời tự sự của một chàng trai bị bỏ rơi, luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng trong cuộc đời. Một chàng trai mới lớn không biết đến tình yêu và mệt mỏi với những lời hứa dối trá. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi cậu phát điên và trốn chạy. Lời bài hát là những cảm xúc tiêu cực của một người bị bỏ rơi, cô đơn đến cùng cực. Ám ảnh nhất là những ca từ ở phút cuối liên tục lặp lại: "Không một ai cả" còn nhân vật thì như không tìm thấy lối thoát trong một con đường vô tận mà chỉ có một mình. Cuối cùng anh khóc và chọn cách nhảy xuống từ tầng cao của một tòa nhà. Hình ảnh này thực sự ám ảnh tôi kinh khủng.

Hình ảnh của Sơn Tùng M-TP trong MV mới.

Gần đây tôi chưa hết bàng hoàng khi đọc tin về những em học sinh nhảy xuống từ những tòa nhà ở Hà Nội kết liễu đời mình trong đau đớn của bản thân và người thân. Nỗi đau này không ngờ lại được một ca sĩ thần tượng như Sơn Tùng đưa vào MV với màu sắc u ám, tiêu cực. Có thể, theo một quan điểm khác, Sơn Tùng mượn hình ảnh tiêu cực để cảnh tỉnh cha mẹ hãy quan tâm đến con hơn, đừng để con cô đơn, lạc loài, nhưng cảnh tỉnh theo cách thể hiện tiêu cực như vậy thì tôi không đồng tình.

Là một phụ huynh có con đang tuổi dậy, tôi thực sự lo ngại bởi sẽ không chỉ có con mình mà rất nhiều đứa trẻ khác là fan của Sơn Tùng sau khi xem MV There's no one at all chúng sẽ nghĩ gì? Khi đang ở độ tuổi tâm lý đang không ổn định, liệu chúng có đủ tỉnh táo để không bắt chước theo những hành động ấy?...

Âm nhạc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và Sơn Tùng là thần tượng của nhiều bạn trẻ, trong đó có con tôi. Hơn ai hết, cậu ấy càng phải ý thức trước những hành động của mình. Một ý tưởng tốt nhưng cách thể hiện sai sẽ dẫn đến hệ lụy mà chúng ta không thể làm lại. Là một phụ huynh, tôi không thể không lên tiếng, Sơn Tùng nên nghĩ về việc dừng lại MV đó.

Bạn đọc Hồng Việt (Hà Nội)