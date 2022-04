MV mới của Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi vì hình ảnh tiêu cực

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP chính thức tung ra MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên There's no one at all . Đây là sản phẩm mang dòng nhạc hiphop pha thêm rock vốn được ưa chuộng và phổ biến trong thời gian gần đây.

Trong MV There's no one at all, Sơn Tùng hóa thân thành một cậu bé bất hạnh không gia đình, không bạn bè nhưng luôn tin mẹ sẽ quay trở lại đón. Cậu bé cố gắng sống như người bình thường nhưng số phận vùi dập bằng những cử chỉ, lời nói ác ý, hay bị đánh đập từ các bạn đồng trang lứa.

Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP kết hợp với các nhà sản xuất hàng đầu quốc tế như Chris Gehringer - người đã tạo ra các sản phẩm âm nhạc nổi tiếng của các siêu sao US-UK - hỗ trợ rất nhiều trong việc chỉnh sửa và xử lý âm thanh cho ca khúc.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ: “Thật buồn chán nếu như cứ làm một chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần. Hơn nữa khi thay đổi một chút về mục tiêu cũng như tầm nhìn của bản thân, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều cảm hứng mới lạ và nó giúp cho chúng ta luôn giữ được ngọn lửa cùng tình yêu vô bờ bến với niềm đam mê của mình”.

There's no one at all là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới của Sơn Tùng M-TP, vượt qua giới hạn của bản thân, lan tỏa được tinh thần dám nghĩ, dám làm đến với các bạn trẻ.

''Tôi muốn làm nó với một mục đích rất đơn giản và nhẹ nhàng đó chính là chứng minh cho những người yêu thương thấy rằng tôi sẽ không bao giờ ngừng thay đổi bản thân, không bao giờ bị che mờ mắt bởi những thành tích đã và đang gặt hái được trong 10 năm qua", ca sĩ chia sẻ thêm.

Hình ảnh khác lạ của Sơn Tùng M-TP.

Tuy nhiên, sau khi chính thức phát hành, MV There's no one at all gây xôn xao với hình ảnh nhân vật chính hút thuốc, đặc biệt cảnh cuối có chi tiết tự tử.

Câu chuyện nhân vật là trẻ mồ côi, lớn lên thiếu tình yêu thương từ gia đình, tha hóa và có nhiều biểu hiện tâm lý khác thường, nội tâm đầy phức tạp nhưng số phận thiếu may mắn được mô tả quá trần trụi. Một kết thúc với những hành vi tiêu cực khó có thể tạo được thông điệp tích cực như mong muốn mà Sơn Tùng chia sẻ.

Thời gian qua, nhiều vụ việc đáng tiếc về các bạn trẻ được báo chí đưa tin nên việc đưa hình ảnh tự vẫn đưa vào MV của Sơn Tùng M-TP vốn là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, là một minh họa chưa hợp lý với một sản phẩm âm nhạc mang thông điệp tích cực.

Nhà báo Bích Hậu - báo An Ninh Thủ Đô chia sẻ với VietNamNet: '' Sơn Tùng đã làm được điều mà không phải nghệ sĩ Việt nào cũng dám làm. Đó là mạnh dạn viết nhạc bằng tiếng nước ngoài, rồi mời nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng quốc tế, chuyên gia chỉnh màu đình đám thế giới hợp tác với mình. Ngần ấy thứ đủ nói lên sự dũng cảm và tham vọng của Sơn Tùng trên con đường chinh phục nghệ thuật. Nhưng MV “There’s no one at all” mà Tùng vừa ra mắt thật sự khiến nhiều người, trong đó có tôi thấy “sốc”. Chưa bàn đến đúng sai về mặt ngữ pháp, hay dở về mặt ca từ, lời lẽ hay giai điệu, câu chuyện mà Tùng kể bằng hình ảnh và âm nhạc trong MV mang nặng màu sắc u tối, tiêu cực.

Đáng nói ở chỗ, lặp đi lặp lại trong bài hát này là những câu hát có nội dung đầy bế tắc như: “tạm biệt”, “đây là lời từ biệt”… Kết MV lại là cảnh nhân vật rơi nước mắt rồi thả mình từ trên tầng cao xuống. Hình ảnh này khiến người xem sững sờ vì liên tưởng đến những vụ nhảy lầu tự tử gần đây của một số bạn trẻ. Dù cho thông điệp âm nhạc mà Sơn Tùng M-TP muốn gửi gắm là gì đi chăng nữa thì cách thể hiện của anh rõ ràng không khiến người ta cảm thấy có nguồn năng lượng tích cực nào ở đó cả. Fans thường học theo thần tượng, mà thần tượng lại làm ra những sản phẩm có màu sắc u ám, tiêu cực thì thật đáng lo ngại''.

Đ.N