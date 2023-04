30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt

Ra mắt vào năm 1992, La Vie mang theo mong muốn cung cấp nguồn nước khoáng thiên nhiên tốt cho sức khỏe đến người tiêu dùng Việt. Từ những ngày đầu, La Vie đã không ngừng nỗ lực đặt nền móng phát triển tại Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nước khoáng thiên nhiên đối với sức khỏe qua thông điệp “Một phần tất yếu của cuộc sống”.

Suốt 30 năm, La Vie đã đặt nhiều tâm sức cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân bằng nguồn nước khoáng từ thiên nhiên. Sau 10 năm vận hành nhà máy đầu tiên tại Long An, La Vie mở thêm nhà máy thứ 2 tại Hưng Yên, mang nguồn nước khoáng thiên nhiên đến mọi miền đất nước.

La Vie tự hào hành trình 30 năm gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt

Chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên nước

Theo đại diện công ty, với mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam, La Vie đặc biệt quan tâm đến việc nuôi dưỡng và tái tạo nguồn nước địa phương. Với bề dày kinh nghiệm quản lý nguồn nước, La Vie cam kết khai thác và sử dụng có trách nhiệm với nguồn nước khoáng quý, hướng đến mục tiêu hoàn trả 100% lượng nước sử dụng trong sản xuất vào năm 2025.

La Vie cũng là doanh nghiệp được cấp chứng nhận quốc tế về quản lý nước bền vững từ Liên minh Quản lý Nước (AWS).

La Vie được cấp chứng nhận quốc tế về quản lý nước bền vững từ AWS

Tiết kiệm nước trong sản xuất và đảm bảo chất lượng nước thải là một trong những ưu tiên hàng đầu của La Vie. “Đến nay, lượng nước dùng để sản xuất mỗi sản phẩm La Vie đã giảm 30% so với năm 2010 nhờ vào đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại và quy trình tiên tiến. Công ty cũng tích cực đồng hành với địa phương để cải thiện môi trường nước như làm sạch và khai thông kênh rạch giúp giảm thiểu nguồn gây bệnh, phối hợp với các đơn vị liên quan để dọn rác hàng ngày tại lòng kênh trạm bơm Như Quỳnh (Hưng Yên)”, đại diện công ty cho biết.

La Vie phối hợp với các đơn vị liên quan để dọn rác hàng ngày tại lòng kênh trạm bơm Như Quỳnh (Hưng Yên)

Hợp tác giữa La Vie và Công ty Cổ phần cấp thoát nước Long An cũng giúp chuyển đổi một hệ thống xử lý nước ngầm thành hệ thống xử lý nước mặt, nâng cấp công suất xử lý từ 12.000m3 lên 16.800m3/ngày đêm, góp phần giảm thiểu áp lực đối với mạch nước ngầm và đem lại nhiều nguồn nước sạch hơn cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy tiếp cận nước sạch cho cộng đồng cũng được La Vie quan tâm chú trọng thông qua các hoạt động thiết thực như: Duy trì các trạm nước uống miễn phí tại 2 nhà máy La Vie và 1 trạm nước uống tại Trường ĐH Kinh tế và Công nghiệp Long An; tài trợ 3 tỷ đồng cho dự án “Nước sạch học đường” nhằm lắp đặt hệ thống nước uống trực tiếp tại 28 trường ở huyện Tân Hưng (Long An); hỗ trợ kinh phí cho hơn 300 hộ dân kết nối với hệ thống nước sạch của thành phố Tân An (Long An); tài trợ nước khoáng La Vie cho người dân ở các khu vực thiên tai, dịch bệnh, hạn hán…; tặng hệ thống thu gom và trữ nước mưa cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn mặn.

Nỗ lực hướng tới tương lai không rác thải

Với định hướng giảm rác thải nhựa thông qua chiến lược bao bì bền vững, La Vie là đơn vị tiên phong bỏ màng co nắp chai, đổi bao bì sang nhựa sáng màu để dễ tái chế, giảm tỷ lệ sử dụng nhựa nguyên sinh và tăng cường sử dụng nhựa tái chế. Đến nay, các bao bì La Vie chai 350ml và 700ml đều được làm từ 50% nhựa tái chế (RPET) và trên mỗi sản phẩm đều truyền tải thông điệp tái chế đến người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, La Vie cũng thực hiện thành công mô hình tuần hoàn đối với bình nước La Vie 19l, bình rỗng sau khi thu hồi từ thị trường được vệ sinh, tiệt trùng để tái sử dụng với vòng đời 15 lần, sau đó được dùng để tái chế góp phần giảm thiểu lượng nhựa thải ra môi trường.

Các bao bì La Vie chai 350ml và 700ml đều được làm từ 50% nhựa tái chế (RPET) và trên mỗi sản phẩm đều truyền tải thông điệp tái chế đến người dùng

Năm 2019, La Vie vinh dự là nhà đồng sáng lập và là thành viên chủ chốt của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO). Bước đi này thể hiện cam kết của công ty trong việc tạo ra tác động tích cực cho môi trường thông qua thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, khiến quá trình thu gom và tái chế bao bì sản phẩm được thực hiện theo cách dễ tiếp cận và bền vững hơn.

La Vie là nhà đồng sáng lập và là thành viên chủ chốt của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO)

“Chúng tôi tự hào khi đã đồng hành và mang lại những giá trị tốt đẹp cho nhiều thế hệ người Việt trên chặng đường 30 năm hoạt động của mình. Với cam kết nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài và chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người dân thông qua việc cung cấp các sản phẩm chất lượng từ thiên nhiên, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững cho môi trường và cộng đồng như cách chúng tôi vẫn làm trong suốt 30 năm qua”, ông Fausto Tazzi, Tổng Giám đốc La Vie Việt Nam cho biết.

Bích Đào