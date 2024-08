Công an tỉnh Đồng Nai hôm nay (9/8) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã mời tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên quốc lộ 1 lên làm việc.

Ô tô đi ngược chiều trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai. Ảnh: CACC

Theo đó, lực lượng CSGT đã xác định ông Đ.T.H. (66 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) là người điều khiển ô tô BKS 60A-455.XX, có hành vi đi ngược chiều đường tại Km1866 trên quốc lộ 1 (thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Tại cơ quan công an, tài xế H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Với lỗi vi phạm trên, Phòng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản xử phạt tài xế H. 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Trước đó, ngày 26/7, Fanpage Công an tỉnh Đồng Nai nhận được phản ánh của người dân về trường hợp ô tô 60A-455.XX đi ngược chiều ở quốc lộ 1, đoạn cầu vượt Amata (phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Việc đi ngược chiều như vậy sẽ gây cản trở giao thông và là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn. Do đó, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân tự giác chấp hành luật giao thông, nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và những người khác.