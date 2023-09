Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản, yêu cầu, các đơn vị tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự ATGT, nhất là thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia, không điều khiển phương tiện giao thông”. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Vi phạm pháp luật về trật tự ATGT gây ra tai nạn giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn; Bị tổ công tác của Bộ Công an phát hiện và có văn bản thông báo gửi về cho đơn vị, địa phương quản lý; Khi nhận được văn bản thông báo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT không chỉ đạo xử lý hoặc xử lý không nghiêm. Công an tỉnh Nghệ An được giao chủ trì, giúp lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; chỉ đạo lực lượng CSGT trong quá trình xử lý các vi phạm về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.