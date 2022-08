Phấn đấu làm chủ công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa, nhân văn cao cả của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.

"Thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương,

Thưa đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga!

Thưa các đồng chí, các nhà khoa học và quý vị đại biểu!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích, hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, chúng ta tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm (1992 - 2022) hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng Giải phóng dân tộc, Chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất của thế giới, một nhiệm vụ đầy vinh dự, thiêng liêng, khó khăn nhưng cao cả và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; các vị lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học Liên bang Nga cùng toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và quý vị!

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hoá kiệt xuất; Người tượng trưng cho tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam, cho những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, ý chí, bản lĩnh vững vàng, nhân cách Việt Nam; là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng; là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân.

Ngày 02 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã vĩnh biệt chúng ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Hơn 20 nghìn đồng bào Thủ đô và các địa phương trong cả nước cùng hơn 40 đoàn đại biểu quốc tế đã về quảng trường Ba Đình lịch sử tham dự lễ truy điệu người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam đã ra đi.

Với tấm lòng kính yêu vô hạn, đời đời nhớ ơn Bác và thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị: "Chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài và xây dựng Lăng của Người" để tên tuổi, hình ảnh, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của Người mãi khắc ghi vào con tim, khối óc của mỗi người dân đất Việt, mãi mãi là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta, sự gắn bó mật thiết giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với dân tộc, Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Như lời cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã phát biểu: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch - Người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta".

Trên tinh thần đó, ngay sau khi Bác mất, thực hiện nhiệm vụ giữa hai Nhà nước, các chuyên gia y tế Liên Xô và Việt Nam bắt tay vào những công việc kỹ thuật đầu tiên, vô cùng quan trọng để giữ gìn lâu dài thi hài Bác và phục vụ tang lễ tại Hội trường Ba Đình. Trong suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt, các chuyên gia Liên Xô đã luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ của quân đội Việt Nam, nỗ lực không nghỉ, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt để gìn giữ tốt nhất thi hài, phù hợp với hình thể và những nét đặc trưng của cơ thể lúc Người còn sống.

Từ năm 1992, cơ chế hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thiết lập. Đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp trong điều kiện tình hình cụ thể lúc đó.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo VILAR do Giám đốc, Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Sidelnikov Nikolai Ivanovich làm Trưởng đoàn sang Việt Nam dự Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Viện vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Qua các báo cáo đã được trình bày và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị hôm nay, chúng ta vui mừng thấy rằng: Trong 30 năm trực tiếp hợp tác, công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga đã đạt nhiều thành quả quan trọng, thể hiện tình cảm cao đẹp, thủy chung son sắt của các bạn Nga trong mọi hoàn cảnh với Việt Nam và với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại:

- Công tác làm thuốc cho thi hài Bác được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, thận trọng, tỉ mỉ và chính xác; vừa làm vừa học hỏi, rất khiêm tốn, rút kinh nghiệm, đồng thời có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng trực tiếp với sự hướng dẫn tận tình, khoa học và hết sức chu đáo của các bạn Nga. Kết quả là đến năm 1994 Việt Nam đã có thể tự chủ trong làm thuốc thường xuyên, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

- Đến năm 2004, đã tiếp nhận chuyển giao và xây dựng được hệ thống phòng thí nghiệm để tự pha chế, kiểm nghiệm dung dịch và được Viện Nghiên cứu chính thức công nhận hoàn toàn thẩm quyền kỹ thuật trong phân tích kiểm tra chất lượng dung dịch ướp bảo quản. Đây là một thành tựu quan trọng của hợp tác trực tiếp, cũng chính là một mốc quan trọng trong quá trình phấn đấu vì mục tiêu tự chủ nhiệm vụ này trong điều kiện mới.

- Đến năm 2019, đã hoàn thành tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chủ động hoàn toàn việc sản xuất, khai thác, chuẩn bị và giám định chất lượng của bộ quần áo bằng vải cao su đặc biệt bảo đảm cho nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Hai bên đã phối hợp thực hiện hàng chục đề tài khoa học phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1), góp phần hoàn thiện, tối ưu hóa các điều kiện giữ gìn, kiểm tra thi hài, phục vụ tốt nhất cho đồng bào, khách quốc tế đến thăm viếng.

- Công tác đào tạo, huấn luyện cũng được hết sức chú trọng. Hằng năm, Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga cử các chuyên gia sang giảng dạy tại Việt Nam, đồng thời tiếp nhận cán bộ y tế Việt Nam sang học tập và nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu y sinh Moscow, góp phần xây dựng đội ngũ những người làm công tác bảo quản, giữ gìn thi hài của Bác ngày càng lớn mạnh, từng bước làm chủ lĩnh vực khoa học đặc biệt quan trọng và khó khăn này.

Rất đáng mừng và tự hào hơn khi Hội đồng Khoa học Y tế cấp Nhà nước năm 2019 đã kết luận: "Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây".

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành "Đài hoa vĩnh cửu", nơi hội tụ tình cảm, sự kính trọng, niềm tin yêu, sự tri ân của các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ khi khánh thành và mở cửa đón khách đến nay, Lăng đã đón tiếp, phục vụ trên 60 triệu lượt người, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế của hầu hết các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Những kết quả tích cực đó, những dấu mốc quan trọng đó là minh chứng sống động của sự hợp tác chặt chẽ, được kết tinh từ tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Liên Xô trước đây và Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; là ý chí quyết tâm vươn lên từng bước làm chủ nhiệm vụ chính trị của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng; đồng thời, còn là trách nhiệm, tình cảm của các chuyên gia Nga đối với Việt Nam và Hồ Chủ tịch muôn vàn kính yêu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cám ơn sự hợp tác, hỗ trợ vô tư, trong sáng, thủy chung, hiệu quả của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, mà thường xuyên, trực tiếp là các nhà khoa học, chuyên gia y tế của Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga đối với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng và cao cả này.

Tôi ghi nhận và biểu dương sự cống hiến, đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam, các ban, bộ ngành ở Trung ương, nhất là Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh dự, thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tôi cũng ghi nhận việc thời gian qua Ban Quản lý Lăng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kế hoạch tu bổ định kỳ, tiếp tục giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trạng thái tốt nhất, đủ điều kiện mở cửa trở lại công trình Lăng để đón tiếp, phục vụ Nhân dân, khách quốc tế và bạn bè khắp nơi trên thế giới đến thăm Lăng và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thưa các đồng chí và quý vị!

Trong giai đoạn phát triển mới, việc hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga có những thuận lợi và thời cơ mới, song phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp với Liên bang Nga trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp quan trọng để đánh giá những việc đã làm được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để tiếp tục phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu, tinh dầu Liên bang Nga; Huân chương Hữu nghị cho Trưởng đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tôi hoan nghênh và cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban quản lý Lăng, Báo cáo của Ngài Viện sĩ, Giám đốc Viện và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Tôi nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện Thông báo số 328-TB/TW ngày 19/4/2010 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 122 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 nhiệm kỳ 2021- 2025; nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, phát huy truyền thống "Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo", phấn đấu đến năm 2030 làm chủ hoàn toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi điều kiện.

Thứ hai, Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước, các chuyên gia giỏi, đầu ngành trong lĩnh vực y sinh chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, tham gia hợp tác với Ban Quản lý Lăng nghiên cứu giải quyết các vấn đề khó, cấp bách và tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ ba, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ của Ban Quản lý Lăng để phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất và tinh thần để giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý Lăng yên tâm gắn bó với nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả này.

Thứ tư, đối với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

(1) Luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường; phát huy nội lực, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

(2) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong hợp tác nghiên cứu khoa học, vận dụng trong điều kiện cụ thể; tiếp thu kiến thức và học tập kinh nghiệm quý trong giữ gìn, lâu dài thi hài Bác Hồ kính yêu.

(3) Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đầu tư con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng Viện 69 trở thành Viện nghiên cứu chuyên ngành, chính quy, khoa học, hiện đại, hiệu quả.

(4) Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tuyệt đối trung thành, gắn bó với nhiệm vụ "vinh quang được đứng bên Người, canh cho Bác ngủ ngon giấc"; thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới và các phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng những năm qua.

Thứ năm, về công tác phối hợp, hợp tác giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga:

(1) Tiếp tục nghiên cứu, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong cải tiến công nghệ và quy trình làm thuốc theo hướng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, độ an toàn cho thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiêu chuẩn hóa và đảm bảo khai thác được toàn bộ vật tư chuyên dùng tại Việt Nam.

(2) Đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ y sinh để giữ gìn an toàn, lâu dài thi hài Bác. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong nghiên cứu về ướp bảo quản.

(3) Tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong công tác đào tạo cán bộ chuyên môn theo hướng nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả (tăng thời gian, mở rộng hình thức, kết hợp bồi dưỡng tiếng Nga chuyên ngành).

(4) Sự hợp tác bền chặt, hiệu quả giữa hai cơ quan dựa trên nền tảng quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước trong những năm qua đã trở thành hình mẫu trong hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đó, đề nghị hai phía tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hình thức, nội dung hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, công nghệ dược liệu, công nghệ y sinh...

Thưa các quý vị đại biểu!

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa, nhân văn cao cả của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc, hai cơ quan và những kết quả tích cực đạt được trong những năm qua, tôi tin tưởng rằng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga sẽ không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, sáng tạo, phối hợp hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn nhưng vô cùng vinh dự, thiêng liêng, cao cả này.

Chúc đồng chí, các chuyên gia, nhà khoa học y tế Liên bang Nga và Việt Nam cùng toàn thể quý vị mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!"

(1) Thực hiện 21 hợp đồng nghiên cứu chung, trong đó 18 hợp đồng đã hoàn thành, nghiệm thu và áp dụng vào thực tế.