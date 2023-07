Công trình không phép ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt tổ chức đón khách với nhiều phòng lưu trú. Ảnh: X.N.

Thông tin này vừa được ông Phạm S. – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đưa ra trong văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động du lịch trên nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Trong đó, chính quyền Lâm Đồng nêu, địa phương đang chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết bất thường, như mưa, bão, sạt trượt đất, ngập úng. Trong khi thời điểm này ngành du lịch đang mùa cao điểm, nên cần phải tăng cường quản lý để du khách không bị tâm lý lo sợ, cũng như tạo an toàn khi tới địa phương tham quan, nghỉ dưỡng.

Tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng cùng các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng trên địa bàn. Trong đó, các cơ sở, công trình vi phạm về trật tự xây dựng không cho phép đưa vào khai thác kinh doanh, hay phục vụ khách du lịch. Đồng thời, những đơn vị liên quan phải kiểm tra, rà soát để có biện pháp xử lý, cảnh báo du khách về những khu vực, công trình nguy cơ sạt trượt đất, an toàn.

Du khách vui chơi ở Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Huế.

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm trong kinh doanh, tổ chức hoạt động về du lịch mạo hiểm, du lịch dã ngoại, cắm trại, các khu vui chơi giải trí, các trò chơi cảm giác mạnh, các loại hình giải trí trên mặt nước…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành kịp thời rà soát, phát hiện các “điểm đen”, cung đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, hay tuyến đường thường có xe chở du khách…, phải đảm bảo an toàn.

Theo thống kế, trong 7 tháng đầu năm nay, địa phương này đã đón hơn 5,3 triệu lượt khách, trong đó 262.000 lượt khách quốc tế.