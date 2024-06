Kết thúc phiên tòa sơ thẩm sáng 5/6, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Cao Quốc Thông (SN 1986, trú: Ấp 6, Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An) 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng và Võ Cao Huy (SN 2001, trú: Ấp 1B, An Thạnh, Bến Lức, Long An) 2 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2020 đến ngày 16/7/2022, tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An), Thông mua máy, thiết bị, phương tiện và nhiều vật dụng khác để làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm sáng 5/6. Ảnh: Thế Phong

Khoảng cuối năm 2020, Huy biết cậu ruột là Thông làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên chủ động hỏi Thông cho làm chung để kiếm tiền.

Thông đồng ý và lập tài khoản Zalo, Facebook có tên “Nguyễn Ngọc Tuyết Mai” để Huy sử dụng. Thông còn chỉ cách cho Huy vào nhóm làm giấy tờ giả trên Facebook đăng nội dung “Bên em có nhận làm các loại giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ và nhiều loại giấy tờ khác trong vòng 1 tuần" và kèm theo số điện thoại để khách hàng liên lạc.

Khi khách hàng đặt làm giả tài liệu gửi thông tin cá nhân qua Zalo cho Huy, Huy chuyển tiếp thông tin qua Zalo của Thông có tên “Quốc Hùng”, “xuongthai”, “Gia bao” để làm giả.

Sau khi làm giả xong, Thông gửi lại cho Huy, Huy điện thoại cho Nguyễn Văn Phong để giao tài liệu giả cho khách hàng.

Thông đã làm giả 9 con dấu và nhiều tài liệu của cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 250 triệu đồng.

Qua điện thoại, Zalo, Facebook, Huy nhận làm giấy tờ giả rồi chuyển thông tin khách hàng cho Thông để thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính hơn 28 triệu đồng.

Cùng chung vụ án này, trước đó, ngày 7/8/2023, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Phạm Minh Hiền (22 tuổi, trú Ấp 1B, Thạnh Phú, Bến Lức, Long An) 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng và Nguyễn Văn Phong (47 tuổi, trú trú Ấp 3, Long Cang, Cần Đước, Long An) 2 năm tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thông bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định truy nã và quyết định tách vụ án đối với hành vi phạm tội của Thông và Huy.

Sau đó, Thông bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) khởi tố và bắt tạm giam cũng về tội danh trên. Hai người bị áp giải về Phú Yên để xét xử.