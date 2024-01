Hôm nay (3/1), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa khởi tố Nguyễn Văn Huân (SN 1983, trú xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, từ tháng 4/2023, thông qua mạng xã hội, Huân tìm, đặt mua được 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đối với thửa đất tại TP Hải Phòng. Thửa đất này là của các bị can tại vụ án hình sự “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh thành khác mà Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra.

Nguyễn Văn Huân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022 đến tháng 6/2023, Huân vay của bà L.T.T hơn 3 tỷ đồng. Do nhiều lần bà T. đòi, để tạo lòng tin, đầu tháng 12/2023 Huân gửi ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên và hứa hẹn sang tên cho bà T. để trả nợ.

Đến hẹn, Huân vẫn chưa trả được nợ và sang tên thửa đất cho bà T. nhưng chưa lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Huân tiếp tục đặt vấn đề bảo bà T. lo thêm 300 triệu đồng để có thể lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà T. đồng ý và đã chuyển tiền cho Huân.

Sau khi nhận được tiền, Huân đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho bà T.