Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị chức năng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục đất đai, xây dựng tại dự án khu dân cư Phú An (phường Tam Phước, TP. Biên Hoà) để phục vụ công tác điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một góc khu dân cư Phú An. Ảnh: H.H

Dự án khu dân cư Phú An có quy mô hơn 11,4ha do Công ty TNHH Phú An làm chủ đầu tư, được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng năm 2008. Dự kiến khu dân cư này phục vụ nhà ở cho hơn 2.200 người.

Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an đã vào cuộc điều tra hàng loạt dự án xây dựng khu dân cư có dấu hiệu sai phạm trên địa bàn tỉnh như: Long Phước, Bình Đa, Tam Phước, Phước Thái, khu dân cư và tái định cư Phước Tân.