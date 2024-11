Đối tượng Nguyễn Hồng Nhung (bên trái) và Nguyễn Phương Anh. Ảnh: CACC

Cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố bị can với Nguyễn Hồng Nhung, N.T.M.K về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng khác về hành vi gây rối trật tự công cộng; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 20 đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 3/11, chị N.N.Q. (SN 1997, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo – Bà Triệu bị nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đi với tốc độ cao va vào, tử vong tại chỗ.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra, làm rõ 20 đối tượng liên quan vụ tai nạn giao thông và đang tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng khác.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, xe máy của Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, ở Tây Hồ, Hà Nội) chở Nguyễn Phương Anh (SN 2005, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã va chạm với xe máy của chị Q làm nạn nhân ngã ra đường.

Ngay lúc đó, N.T.M.K. (SN 2008, ở Thanh Trì) điều khiển xe máy Honda Wave chở L.Đ.C. (SN 2008, Thanh Trì) đã đâm tiếp vào chị Q. làm chị vong tại chỗ.