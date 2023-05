Ngày 30/5, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) xác nhận đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh phụ nữ dã man xảy ra tại xã Song Phú.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh người phụ nữ dan man trên đoạn đường nông thôn.

Trong đoạn clip, người đàn ông cầm chổi chửi bới, đánh liên tiếp vào vùng đầu, thân thể của một người phụ nữ. Người phụ nữ chảy máu nhiều trên vùng mặt, chỉ biết khóc lóc, kêu la thảm thiết.

Vụ việc có người chứng kiến nhưng họ không đến can ngăn.

Người đàn ông cầm chổi đánh phụ nữ dã man ở Vĩnh Long. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo Công an huyện Tam Bình, vụ việc xảy ra tại xã Song Phú. Sau khi vụ việc xảy ra, công an tiến hành mời người đàn ông trong clip làm việc, nhưng người này chưa tỉnh táo, được cho là còn say rượu. Còn người phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo tìm hiểu, người đàn ông trong đoạn clip tên K. Ông này thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn.