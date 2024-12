Cách kiểm tra, xác thực hợp đồng điện tử an toàn Theo ông Lê Đức Anh, cách kiểm tra để xác thực hợp đồng điện tử an toàn gồm các bước cụ thể: - Truy cập Cổng tra cứu xác thực hợp đồng điện tử an toàn của Bộ Công Thương tại địa chỉ xacthuc.ceca.gov.vn hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương moit.gov.vn, sẽ có link dẫn vào Cổng tra cứu xác thực hợp đồng điện tử an toàn. - Thả file hợp đồng vào mục "Tra cứu", hệ thống sẽ tạo ra mã xác thực. - Hệ thống đối chiếu mã xác thực của hợp đồng vừa được tải lên với mã xác thực của hợp đồng đã được lưu trữ trên hệ thống (do CeCA gửi lên khi chứng thực hợp đồng điện tử). Nếu khớp thông tin mã xác thực thì hệ thống của Bộ Công Thương sẽ trả về thông tin xác thực với tích xanh hiển thị bên trái, trên hợp đồng có nhận diện chữ ký số của các CeCA cũng như chữ ký số của hệ thống xác thực Bộ Công Thương.