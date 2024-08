Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay đã khởi tố 23 bị can, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý; vụ tập đoàn Thuận An đã khởi tố 8 bị can, trong đó có 2 cán bộ diện Trung ương quản lý.