Chiều 7/9, đại diện Cục Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Bộ Công an) cho biết, vào 19h - 20h ngày 10/9 tới đây, toàn quốc đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại "Tổ liên gia an toàn PCCC".

Theo kế hoạch, mỗi đơn vị hành chính cấp huyện sẽ lựa chọn ít nhất 1 “Tổ liên gia an toàn PCCC” để tổ chức thực tập phương án. Đại diện lãnh đạo Công an cấp tỉnh dự buổi diễn tập tại một Tổ của địa phương.

Về thành phần tham gia thực tập phương án, đối với công an cấp huyện đã thành lập đội Cảnh sát PCCC&CNCH gồm: Các thành viên "Tổ liên gia an toàn PCCC", lãnh đạo UBND cấp xã, Công an cấp xã, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, y tế cấp xã, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Đối với Công an cấp huyện chưa thành lập đội Cảnh sát PCCC&CNCH, thành phần tham gia gồm: Thành viên "Tổ liên gia an toàn PCCC", Công an cấp xã, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, y tế cấp xã.

Thành viên "Tổ liên gia an toàn PCCC" tỉnh Nam Định tham gia Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy & CNCH đối với Tổ liên gia an toàn PCCC. (Ảnh: CACC)

Nội dung thực tập phương án nhằm hướng dẫn cho các thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” các hoạt động như: Phát hiện cháy, báo cháy, gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy & CNCH được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn...

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống cho người dân trong các "Tổ liên gia an toàn PCCC" nói riêng và người dân cả nước nói chung, góp phần làm giảm số vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản trong các khu dân cư, hộ gia đình.