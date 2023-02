Lần theo manh mối Thao 'điên' từ bức ảnh trên mạng xã hội

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã Dương Văn Thao (tức Thao 'điên', SN 1985, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bị can Dương Văn Thao

Nói về vụ bắt đối tượng trên, một cán bộ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi bị truy nã, Dương Văn Thao bỏ trốn lên tận khu vực biên giới phía Bắc, tại các tỉnh giáp ranh với Trung Quốc, nên việc bắt bị can này rất khó khăn.

Trước đó, vào giữa năm 2022, Công an TP Hà Nội đã 'cất lưới', triệt phá băng nhóm do Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng "ốt") cầm đầu. Bảy đối tượng, trong đó có Dũng "ốt", đã bị cảnh sát khởi tố về nhiều tội danh. Tuy nhiên, đàn em của Dũng "ốt" là Thao "điên" đã kịp bỏ trốn.

Quá trình lần theo dấu vết của Thao 'điên', các trinh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện một bức ảnh do vợ Thao đăng tải trên mạng xã hội.

Đó là ảnh chụp từ phía sau, cảnh một đứa bé nắm tay một người đàn ông. Đặc biệt, người đàn ông trong ảnh có hình xăm trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của Dương Văn Thao trong hồ sơ.

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 13/2, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng có đặc điểm giống với Thao "điên" đi đến ngôi nhà 3 tầng ở đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Với quyết tâm không để đối tượng tiếp tục lọt lưới, các chiến sĩ đội đặc nhiệm đã bí mật áp sát, bắt giữ Dương Văn Thao trong sự bất ngờ của đối tượng.

Bị can Dương Văn Thao tại cơ quan công an. (Ảnh công an cung cấp).

Theo tài liệu điều tra, tối 1/8/2011, Nguyễn Thạo Phương (nhà ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm), xảy ra mâu thuẫn với Trịnh Ngọc Quang (tức Quang “balo”) tại đường bờ kè Hồ Tây. Phương nhờ 1 số đối tượng cùng Trương Văn Cường, Dương Văn Thao, Nguyễn Thừa Khá đi tìm Quang “balo” để giải quyết mẫu thuẫn.

Tối 2/8, sau khi hẹn gặp Quang 'balo' tại ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), Dương Văn Thao giấu trong người 1 khẩu súng tự chế dạng colt ổ quay cùng Phương, Khá và các đối tượng khác mang theo hung khí đi đánh Quang.

Khi Quang đi ô tô đến địa điểm đã hẹn, mở cửa xe đi xuống thì Thao và đồng bọn dùng súng và hung khí lao đến đánh. Thấy vậy Quang lên xe đóng cửa bỏ chạy. Lúc này, Thao giơ súng bắn vào ô tô 4 phát, sau đó cùng đồng bọn lên xe máy đuổi theo xe của Quang nhưng không kịp. Sau khi gây án cả nhóm đã bỏ trốn.

Ngày 30/8/2011, Công an quận Cầu Giấy khởi tố vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can Dương Văn Thao. Do Thao bỏ trốn, Công an quận Cầu Giấy phát lệnh truy nã và vụ án được chuyển lên Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Ngày 16/4/2014, Phòng Cảnh sát hình sự thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Thao từ tội Gây rối trật tự công cộng sang tội Giết người và được VKSND TP phê chuẩn.

Quá trình bỏ trốn, Thao tiếp tục tổ chức đánh bạc và bị khởi tố, truy nã về tội danh này.