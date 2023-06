Ruby thủy quái tuổi teen (Ruby Gillman Teenage Kraken) là bộ phim hoạt hình mới lạ đến từ hãng Dreamworks. Không giống như những cốt truyện phản diện thủy quái - chính diện con người thường thấy, phim mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về sinh vật khổng lồ dưới đại dương, về nàng tiên cá và một thế giới thần thoại, phép thuật rực rỡ.

Ruby thủy quái tuổi teen xoay quanh cô bé Ruby Gillman 16 tuổi, ngọt ngào và vụng về. Cô bé luôn muốn hòa nhập với bạn bè tại trường học Oceanside nhưng lại quá nhút nhát để có thể chủ động gặp gỡ và làm quen với nhiều người.

Thậm chí, cô bé còn bị ngăn cản đi chơi với những đứa trẻ ở bãi biển vì người mẹ bảo vệ quá mức cấm Ruby xuống nước. Nhưng ở độ tuổi này, càng cấm cô bé càng muốn làm. Trong một lần phá vỡ quy tắc, thử nhảy xuống biển, Ruby phát hiện ra những thay đổi kỳ lạ của bản thân: không chỉ thở được bình thường dưới nước, tứ chi cũng biến thành những xúc tu khổng lồ và phát sáng.

Ruby còn gặp được người bà – một chỉ huy đại tài ở dưới đại dương sâu thẳm. Bà đã tiết lộ cho Ruby về thân thế hậu duệ của hoàng tộc giới Kraken – những chiến binh bảo vệ đại dương, và giới thiệu cô bé chính là công chúa trước rất nhiều thần dân Kraken. Một Ruby nhút nhát đáng thương bất ngờ đối mặt với một cuộc đời mới, một trọng trách mới, cao cả hơn rất nhiều khiến cô bé phát hoảng.

Cố gắng tự huyễn hoặc bản thân quay trở về cuộc sống học đường như cũ, nhưng thủy quái Kraken bên trong Ruby lại không hề muốn vậy. Đặc biệt là khi bước vào tầm ngắm của cô hotgirl “xéo sắc” của trường, vốn là một nàng tiên cá xấu xa, kẻ thù truyền kiếp với Kraken. Và từ đây cô bé phải cố gắng hết sức, làm quen với một bản thân hoàn toàn mới. Những buổi huấn luyện khó nhằn liên tiếp diễn ra, một cuộc chiến nhiều hiểm nguy đang đợi Ruby ở phía trước.

Tạo hình nhân vật của Lana Condor.

Ruby thủy quái tuổi teen được đạo diễn bởi Kirk DeMicco, người trước đây đã từng chỉ đạo các bộ phim hoạt hình như Vivo, The Croods và Space Chimp. Faryn Pearl, nghệ sĩ vẽ kịch bản của The Croods: A New Age và Trolls World Tour tham gia với vai trò đồng đạo diễn.

Đảm nhận vai chính Ruby là Lana Condor, nữ diễn viên từng vô cùng thành công với loạt phim tuổi teen To All the Boys I've Loved Before (2018). Cạnh đó, dàn diễn viên lồng tiếng cũng có sự góp mặt của huyền thoại từng đoạt giải Oscar Jane Fonda lồng tiếng cho bà của Ruby, ngôi sao Knives Out (2019) Toni Collete trong vai người mẹ, Eduardo Franco (Stranger Things)…

