Tập 14,15 bộ phim Làng trong phố tiếp tục xoay quanh những rắc rối liên quan đến Nhung - cô em gái lười làm, ham hưởng thụ của Hùng. Theo đó, ở đầu tập 14, Hùng đến tìm em gái để tặng quà sinh nhật rồi hai anh em cùng nhau đi ăn.

Tại đây, hai anh em nhắc về câu chuyện của mẹ. Theo Nhung, lý do mẹ bỏ đi không hoàn toàn do bà mà còn do bố cô nữa. Cô cũng nói việc một người phụ nữ mong cầu cuộc sống đầy đủ, an nhàn chẳng có gì là sai. Nhung còn khẳng định rằng Sơn - gã người tình - yêu mình và sẽ bỏ vợ. Hùng khuyên em gái bớt ảo tưởng, bởi hiện tại hắn có thể làm theo ý cô, nhưng sẽ có ngày hắn bỏ đi và cặp với người con gái khác.

Cuối cùng, vợ Sơn cùng đàn em đến tận căn hộ chung cư mà Sơn thuê cho Nhung ở để đánh ghen. Nhìn thấy “chính thất” đứng trước cửa chờ mình, Nhung bỏ chạy khỏi toà chung cư nhưng bị bắt lại. Nhung một mực nói rằng mình không có quan hệ với Sơn nhưng vẫn bị vợ hắn ta cho một cái bạt tai.

“Làm người tử tế thì không muốn, lại thích nằm ăn sẵn à? Muốn kiếm được nhiều tiền thì chịu khó lao động đi. Chồng tao có là loại bỏ đi thì cũng do chính tay tao vứt chứ không đến lượt người khác xen vào”, vợ Sơn quát.

Dứt lời, vợ Sơn ra lệnh đàn em túm tóc “xử” Nhung. May mắn, Hiếu cùng bảo vệ ca trực can ngăn. Đúng lúc đó, Hùng cũng xuất hiện, tự xưng là anh trai của Nhung và giải cứu cô chạy thoát khỏi đám côn đồ.

Để tránh rắc rối, Hùng đưa Nhung về phòng trọ ở tạm. Tuy nhiên, Nhung chê phòng trọ vừa nóng vừa bẩn nên không muốn ở. Sự xuất hiện của Nhung cũng khiến những người trong xóm trọ bàn tán xôn xao.

Để quản lý em gái, Hùng đành nhờ Hiếu cùng mấy anh em trong xóm trọ để mắt đến Nhung. Hùng cũng cảm ơn và nhờ Hiếu không tiết lộ chuyện Nhung bị đánh ghen với mọi người trong xóm trọ.

Bị anh trai khoá cửa không cho ra ngoài, Nhung rất khó chịu và tìm cách trốn khỏi phòng. Cô liên tục kêu đói nên Hùng phải nhờ Bản - cậu em trong xóm trọ chở đi ăn. Nhân cơ hội này Nhung cắt đuôi Bản, quay về căn hộ.

Về đến căn hộ, Nhung không rút được tiền, chủ nhà cũng thông báo không cho thuê nữa, đồng thời yêu cầu Nhung phải dọn đồ đi. Theo chủ nhà, đây là yêu cầu từ Sơn. Hắn ta đồng ý huỷ hợp đồng và chấp nhận đền bù tiền cho chủ nhà. Đến lúc này, Nhung mới hiểu ra rằng gã người tình bội bạc đã trở mặt và “đá” cô ra ngoài đường.

Bị đuổi đi, Nhung nói sẽ đồng ý đi nhưng phải trả cô tiền thuê nhà vì phá hợp đồng. Tuy nhiên, chủ nhà nói rằng nếu có trả thì cũng trả cho người thuê chứ không phải Nhung.

“Nếu biết cô là loại gái hư hỏng, thì có trát vàng tôi cũng không cho thuê. Nhà này không phải nhà chứa”, chủ nhà lớn tiếng sỉ nhục và yêu cầu Nhung dọn đồ đi ngay lập tức.

Bị mất trắng cả tình lẫn tiền, Nhung thất thểu mang đồ ra khỏi căn hộ. Hùng đến nơi để đón em gái về, nhưng Nhung vẫn nhất định không muốn quay trở lại phòng trọ. Cuối cùng, Nhung đành miễn cưỡng theo anh trai ra xe.

Trên đường đi, Nhung tìm cớ vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ rồi đi ra cửa sau để trốn mất. Không tìm thấy Nhung, Hùng bất lực khi không biết phải làm gì với đứa em gái bất trị này nữa.

Mặc dù găp phải nhiều rắc rối như vậy nhưng Nhung vẫn chưa thật sự hiểu ra. Tức giận vì bị người tình hủy hợp đồng thuê nhà và khóa thẻ ngân hàng của mình, Nhung đã đến tận nhà Sơn để hỏi anh ta xem có đúng là anh ta muốn cắt đứt mối quan hệ với cô hay không.

Ở một diễn biến khác, Hoài đang lo lắng khi biết chồng mình không đi làm, tối muộn cũng chưa thấy về nhà. Hoài sốt ruột nhờ Hùng gọi cho em gái anh hỏi xem tại sao Hiếu đi đón Nhung từ tối mà chưa thấy về, nhưng Hùng cũng không liên lạc được với em gái. Sự việc này khiến cho cả xóm trọ náo loạn. Chuyện gì đã xảy ra với Hiếu và Nhung. Hiếu sẽ giải thích thế nào về sự biến mất khó hiểu của mình. Cùng đón xem các tập tiếp theo bộ phim Làng trong phố, phát sóng lúc 21h trên kênh VTV3 từ thứ Hai - thứ Sáu hàng tuần.

Bích Đào