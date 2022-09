Lào Cai sôi động mùa du lịch cuối năm

Theo Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, từ đầu năm 2022 du lịch Lào Cai ghi nhận sự hồi phục và trở lại mạnh mẽ nhờ nhiều giải pháp phát triển "ngành công nghiệp không khói" một cách hiệu quả, thiết thực, đúng hướng. Nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc cùng những sản phẩm du lịch mới được quảng bá rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của du khách như: du lịch tham quan nghỉ dưỡng, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch thiện nguyện, du lịch giáo dục...

Các sự kiện điểm nhấn có thể kể đến là Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng năm 2022 tại Dinh Hoàng A Tưởng (huyện Bắc Hà); Quảng bá du lịch Lào Cai trong "Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh"; Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022; Ngày hội Yoga tại Sa Pa; Ngày hội văn hóa Du lịch Sa Pa tại tại Đà Nẵng; Festival “Tinh hoa Tây Bắc năm 2022”; Chương trình nghệ thuật thực cảnh: “Lặng lẽ Sa Pa”, “The Mong Show”; Lễ hội Đền Bảo Hà; Lễ hội mùa Thu Bát Xát “Sức hút Đại Ngàn” năm 2022; Lễ hội mùa thu Sa Pa “Sa Pa - Ngày hội mùa vàng” năm 2022…

Kết quả, 9 tháng đầu năm, Lào Cai thu hút ước đạt gần 3,7 triệu lượt du khách, tăng 201% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 34.000 lượt, khách nội địa đạt hơn 3,6 triệu lượt, bằng 91,8% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 12.800 tỷ đồng, bằng 84% so với kế hoạch năm, tăng 232% so với cùng kỳ năm 2021. Du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở Lào Cai tập trung chủ yếu ở thị xã Sa Pa với khoảng 2 triệu lượt; TPP. Lào Cai đón khoảng hơn 1,5 triệu lượt khách...

Ảnh: dulichLaocai

Năm 2022, Lào Cai phấn đấu đón từ 4 triệu lượt khách du lịch trở lên với tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 15.000 tỷ đồng. Trong những tháng còn lại của năm 2022, Lào Cai tiếp tục tổ chức các sự kiện Lễ hội mùa Đông năm 2022 tại dinh thự Hoàng A Tưởng (Bắc Hà), Lễ hội Tuyết Sa Pa năm 2022...

Đến năm 2030 Lào Cai phấn đấu du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đột phá, tạo tiền đề đến năm 2050 trở thành ngành kinh tế chủ đạo quan trọng, là động lực phát triển kinh tế-xã hội, có hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, cạnh tranh được với các trung tâm du lịch lớn trong nước và khu vực, đáp ứng các tiêu chuẩn du lịch quốc gia và quốc tế.

N.A