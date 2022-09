Lao thẳng ô tô vào cảnh sát, 'ông trùm' ma tuý vẫn không thoát

Đặng Danh Tuấn (còn gọi là Tuấn Cường, SN 1988, trú tại khối 13, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) từng cõng 4 tiền án về nhiều tội danh. Lần gần đây nhất hắn cõng án bởi bị bắt trong đường dây ma tuý do anh trai là Đặng Danh Sỹ cầm đầu mà Tuấn là một mắt xích quan trọng.

Sau khi mãn hạn tù vào cuối tháng 6/2022, Tuấn lại tiếp tục móc nối với các mối quan hệ trước đây của anh trai mình để thiết lập và điều hành hoạt động của đường dây ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi, kín kẽ hơn. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ mọi di biến động của mình đều không thoát khỏi tầm mắt của các trinh sát phòng, chống ma túy Công an TP Vinh.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ án. Ảnh: Đức Vũ

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 15h ngày 27/9, tại phường Trường Thi, TP Vinh, Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Đặng Danh Tuấn (SN 1988), trú tại khối 13, Cửa Nam và Võ Hằng Nga (SN 1992), trú tại chung cư Bảo Sơn, phường Hưng Phúc khi đang điều khiển ô tô đến ngôi nhà trên đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi. Phát hiện bị chặn bắt, đối tượng Tuấn đạp mạnh chân ga, cho xe lao thẳng vào lực lượng chức năng nhưng không thể tẩu thoát. Bị chặn đứng, 2 đối tượng tiếp tục cố thủ trong xe nhưng đã bị cảnh sát tóm gọn.

Khám xét tại chỗ, Công an TP Vinh thu giữ 1 kg ma túy đá, 1 kg ma túy dạng ketamine và 1.000 viên ma túy thuốc lắc. Tiếp tục thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng, Cảnh sát thu giữ thêm 3 kg ma túy đá và 500 viên thuốc lắc. Tổng khối lượng ma túy thu giữ được là 5,6kg ma túy các loại.

Theo Công an nhân dân