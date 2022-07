Lật mặt kẻ giả mạo người tàn tật để xin tiền

Ngày 29/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an thị trấn Bình Đại (huyện Bình Đại) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Hồ Văn Thắng (29 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) do có hành vi giả người tàn tật để xin tiền.

Theo đó, chiều 27/7, Công an thị trấn Bình Đại phát hiện Hồ Văn Thắng có biểu hiện giả làm người bị tàn tật nằm trên xe đẩy tự chế để bán vé số, tạo thương cảm để người dân cho tiền, nên mời về làm việc. Tại cơ quan Công an, Thắng khai bắt đầu giả làm người tàn tật từ năm 2018 và hành nghề tại Tiền Giang và các tỉnh lân cận. Hồ Văn Thắng giả người tàn tật nằm trên xe đẩy. Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre Chiều 27/7, Thắng đến thị trấn Bình Đại và giả làm người tàn tật nằm trên xe đẩy tự chế để bán vé số gây sự thương cảm, để người dân cho tiền. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện trên người Thắng có hơn 3,1 triệu đồng. Trong đó, người dân thương tình cho hơn 1,4 triệu đồng; số còn lại là bán 170 tờ vé số. Hồ Văn Thắng thừa nhận giả người tàn tật. Ảnh: Công an Bến Tre Thắng được một người bạn ở cùng trọ tại Tiền Giang chở đi “hành nghề”. Thắng trả tiền công từ 150 -300 nghìn đồng/chuyến, tùy quãng đường xa gần. Tại cơ quan công an, Thắng có sức khỏe bình thường, hoàn toàn không bị tàn tật.