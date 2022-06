Lật tẩy chiêu mạo danh chủ shop online lừa đảo khách hàng

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, điều tra, khám phá một số vụ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn khiến nạn nhân khó phát hiện. Chỉ khi "tiền mất tật mang", nạn nhân mới biết mình bị lừa.

Nhiều chiêu trò

Các đối tượng lên mạng internet tìm hiểu cách thức hoạt động của các tài khoản Facebook của shop bán hàng online uy tín.

Sau khi nắm được cách thức của các cửa hàng kinh doanh trực tuyến có uy tín trên mạng internet, các đối tượng đã sử dụng địa chỉ email để lập trang Facebook giả, giống hệt với trang Facebook thật. Theo đó, các đối tượng sao chép toàn bộ thông tin Facebook thật như hình ảnh, địa chỉ cửa hàng, các bài viết… rồi kết bạn với các khách hàng thường xuyên có nhu cầu mua hàng hóa trong danh sách bạn bè của tài khoản này.

Sau đó, các đối tượng thực hiện giao dịch, yêu cầu khách chuyển tiền đặt mua hàng vào tài khoản của mình rồi rút tiền ra chiếm đoạt.

Một chiêu lừa cũng đã bị bóc mẽ khiến mạng xã hội xôn xao suốt một thời gian dài. Đối tượng lợi dụng việc khách hàng công khai thông tin số điện thoại, địa chỉ… khi cung cấp cho các shop bán hàng bằng hình thức livestream (phát trực tiếp) để lừa đảo.

Theo đó, đối tượng lừa đảo chọn khách hàng đặt đơn với số tiền lớn, đóng vai chủ shop rồi giao hàng rởm, không đúng đơn đặt hàng để lừa tiền. Nhiều người mua bất cẩn không kịp kiểm tra hàng đã ngậm “trái đắng”.

Trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện đoạn chia sẻ cảnh báo về thủ đoạn của một cô gái trẻ ở Hoàng Mai, Hà Nội đóng giả nhân viên shop quần áo, lừa đảo hàng loạt shipper khi yêu cầu họ ứng tiền triệu để ship hàng đến những địa chỉ ảo. Vụ việc đã khiến nhiều người bức xúc.

Cụ thể, cô gái này vào một shop mua đồ xong giả danh người của shop gọi shipper đến nhận hàng đi ship đến một địa chỉ "ảo", số điện thoại kèm theo cũng "ảo". Theo nhiều chủ shop, đơn hàng cô gái này mua chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng khi yêu cầu ship hàng, cô gái yêu cầu shipper ứng gần 2 triệu đồng (thường các đơn hàng shipper sẽ ứng trước cho người gọi ship rồi khi shiper mang đồ đến cho người nhận trả tiền để đỡ mất công đi lại).

Sở dĩ thủ đoạn của cô gái trẻ qua mặt được shipper vì khi họ đến, người này mới chạy từ shop ra, cầm túi có thương hiệu của shop nên shipper không cảnh giác. Khi giao hàng đến địa chỉ người nhận, shipper gọi vào số điện thoại khách cung cấp không liên lạc được, gọi lại số đặt ship cũng không được. Chỉ đến khi shipper quay lại shop mới biết bị lừa.

Mới đây nhất, người dân Hà Nội xôn xao về một cô gái trẻ giả mạo nhân viên của shop quần áo uy tín để “chốt đơn” lừa tiền khách hàng.

Cao Phương Thảo tại cơ quan công an

Sau nhiều lần "chốt đơn" thành công, lừa đảo được số tiền lớn, đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng làm rõ "thánh chốt đơn" là Cao Phương Thảo (sinh năm 2001, trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Hà Nội). Hiện đối tượng đang bị Công an quận Ba Đình tạm giữ để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 1/6, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình nhận được đơn trình báo của chị H.K.A.C (36 tuổi, trú ở Hà Nội) về việc chị vào mạng Facebook “Meelle” xem và đặt mua túi xách hàng hiệu.

Một lúc sau có tài khoản Facebook tên “Bùi Thị Minh Tâm” nhắn tin riêng cho chị C giới thiệu là chủ shop “Meelle” và tư vấn cho chị về túi xách.

Sau đó chị C muốn mua 2 chiếc túi xách thì được người tự xưng là chủ shop “Meelle” yêu cầu chuyển số tiền gần 48 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Agribank mang tên Cao Phương Thảo. Đợi chị C chuyển tiền xong, đối tượng chặn tất cả các liên lạc và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.

Nhận được đơn trình báo, lực lượng công an đã làm việc với chủ shop “Meelle” thực sự và được biết tài khoản Facebook tên “Bùi Thị Minh Tâm” nhắn tin với chị C là tài khoản giả mạo.

Liên quan đến chiêu trò này, có rất nhiều khách hàng của các shop bán thời trang, phụ kiện cho nữ phản ánh đã bị lừa khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Cao Phương Thảo và một số tài khoản ngân hàng mang tên người khác với thủ đoạn tương tự.

Sau khi Cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Cao Phương Thảo, bước đầu đối tượng khai nhận đã lừa được nhiều người và chiếm đoạt số tiền lên đến cả tỷ đồng.

Cẩn thận không thừa

Nhiều năm trở lại đây, hình thức mua hàng online đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Người người, nhà nhà đều bán online nên hình thức bán hàng này trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, hệ luỵ kéo theo thì không phải ai cũng lường trước được. Một trong những hệ luỵ đó là đối tượng phạm tội mạo danh các shop bán hàng online uy tín để lừa đảo khách hàng.

Điều này vừa khiến nạn nhân bị mất số tiền lớn, vừa làm mất uy tín của cửa hàng, đồng thời làm phức tạp tình hình tội phạm.

Thực tế, với những thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng của khách mua hàng online. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 226b Bộ luật Hình sự”, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chính vì thế, không chỉ chủ shop mà lực lượng chức năng cũng đưa ra những lời cảnh báo để người dân có nhu cầu mua hàng online thận trọng trước phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm.

Theo đó, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trực tuyến trên mạng internet, nhất là qua các trang mạng xã hội nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường hệ thống bảo mật cho web, Facebook bán hàng, chủ động phát hiện những dấu hiệu bị mạo danh trong hoạt động kinh doanh, thường xuyên nắm tình hình các khách hàng của mình để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bị lừa đảo. Nếu có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân thông báo ngay cho PC50 theo số điện thoại 043.939.6447 hoặc 0917. 677.779.

Sự việc trên cũng là lời cảnh báo cho các shipper nên cẩn thận hơn tránh bị lừa mất tiền đáng tiếc.

Đối với khách hàng, chủ shop cũng đưa ra lời khuyên cần kiểm tra hàng kỹ trước khi lấy, xác nhận nhiều bước trước khi nhận hàng. Đặc biệt, khách hàng không công khai thông tin cá nhân lên các trang bán hàng công khai, tránh để kẻ xấu lợi dụng.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô