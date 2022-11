Lấy chồng già đáng tuổi bố, cô gái khẳng định chỉ cưới vì tình yêu

"Đa số sẽ nghĩ mối tình chênh lệch tuổi tác của chúng tôi là một giao dịch để được nhập cư hoặc lợi ích tài chính. Nhưng ngoài tình yêu, tôi chẳng vì điều gì khác", cô gái người Amsterdam (Hà Lan) nói.

Năm 2015, Hannah (28 tuổi) cũng là một ca sĩ, ban đầu liên hệ với Shaun (61 tuổi) trên YouTube vì ấn tượng với bản nhạc We Are The Champions mà Shaun cover bằng đàn guitare. Họ thấy hợp nhau vì cùng chung đam mê những bản nhạc của thập niên 1970-1980.

Hai người giữ liên lạc trong một năm tiếp theo, khi Hannah đang học đại học ở Hà Lan. Vào dịp sinh nhật lần thứ 23, cô hẹn gặp trực tiếp ông Shaun, nhân chuyến sang Anh thăm bạn bè.

Trong lòng, Shaun không muốn có quan hệ vượt ra ngoài tình bạn vì khoảng cách tuổi tác nhưng Hannah đã lập tức "say nắng" khi gặp ông ngoài đời.

Sau 6 năm yêu đương, cả hai chính thức làm đám cưới vào hồi đầu năm 2022. Shaun trước đó từng có một đời vợ và hai người con riêng.

"Chúng tôi yêu thương nhau chân thành và tình cảm ấy đã thuyết phục được gia đình chấp thuận cuộc hôn nhân này. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc, không để cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu bên ngoài", Hannah nói.

Trước đó Hannah chưa từng hẹn hò người nào lớn tuổi hơn và Shaun cũng vậy, chưa từng yêu đương cô gái nào nhỏ tuổi hơn Hannah. Vì thế chuyện tình cảm này có nhiều điều mới lạ.

Tình yêu quan trọng hơn khoảng cách tuổi tác

Sự khác biệt về tuổi tác giữa các cặp đôi thường có thể khoảng ba năm hoặc ít hơn. Nhưng thực tế hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều "chuyện tình chị - em" hay các cặp đôi "khi anh 20 em mới sinh ra đời".

Đối với những cặp đôi có khoảng cách tuổi tác quá lớn, mục tiêu và giá trị cuộc sống của họ thực sự khác nhau. Họ quan niệm và nhìn nhận mọi thứ theo hướng khác nhau và những sở thích lẫn ước mơ cũng ít có sự tương đồng.

Tất nhiên trường hợp nào cũng có ngoại lệ và những con số trên chỉ thể đúng trên một nhóm người. Vì thế, nếu bạn đang yêu một người lớn hoặc nhỏ tuổi hơn thì cũng không nên lo lắng.

Điều quan trọng nhất là cảm xúc chân thật của cả hai, sự tôn trọng lẫn nhau và sự thoải mái khi cả hai bên nhau. Nếu mối quan hệ đã đầy đủ những dấu hiệu dự báo tình yêu của bạn sẽ lâu bền, hãy tiếp tục duy trì và xây dựng tình yêu của mình nhé.

Khoảng cách tuổi tác tuy có thể dẫn đến một số khác biệt trong quan niệm sống và mục tiêu nhưng hai bạn vẫn có thể lấp đầy khoảng cách này bằng cách lắng nghe nhau. Tình yêu bền vững hay không là do cách bạn xây dựng và bảo vệ mối quan hệ chứ không phải là tuổi tác.

Cần nhớ một điều, chênh lệch tuổi tác nghĩa là cả hai đều ở trong những các giai đoạn phát triển khác nhau trong cuộc đời.

Từ sở thích đến quan điểm, rất có thể bạn sẽ gặp phải nhiều điểm khác biệt với người mình yêu. Thay vì cố gắng ép buộc người ấy phải tuân theo lối sống mà độ tuổi bạn đang theo đuổi, hãy ủng hộ và tôn trọng lối sống của nửa kia.

