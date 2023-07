Ban tổ chức lễ hội âm nhạc Waterbomb Osaka 2023 mới đây đã thông báo hủy bỏ buổi trình diễn. Nguyên nhân là do đã có tai nạn chết người trong quá trình dựng sân khấu.

Theo thông báo từ ban tổ chức, một nam nhân viên đã bị chiếc máy phun nước bắn vào đầu với tốc độ khoảng 120 km/h. Nam nhân viên 40 tuổi sau đó đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, người này đã không qua khỏi.

Phía ban tổ chức lễ hội cho biết tất cả các khán giả mua vé sẽ được hoàn tiền theo đúng quy định. Ngoài ra, ban tổ chức cũng lên tiếng xin lỗi tất cả khán giả vì sự cố không may này. "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho khán giả và những người có liên quan. Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và làm việc nghiêm túc để không có bất kỳ tình trạng tương tự nào tái diễn".

Trước đó, lễ hội âm nhạc Waterbomb Osaka 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16/7 với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Kwon Eun Bi, Jay Park, STAYC, Baekho, Jessi, Daesung, Nickhun…

Waterbomb là lễ hội âm nhạc chào mừng mùa hè diễn ra hàng năm, bắt đầu từ Hàn Quốc trước khi lan rộng sang nhiều quốc gia châu Á khác. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và thu hút hàng chục nghìn khán giả tham gia mỗi năm.

Waterbomb là lễ hội âm nhạc nổi tiếng tại nhiều nước châu Á.

Việc các buổi biểu diễn của ca sĩ bị hủy bỏ do tai nạn sân khấu đã từng xảy ra trước đây. Năm 2015, liveconcert của Thái Y Lâm cũng bị hủy bỏ do 1 công nhân tử vong và 13 người khác bị thương do khung thép bất ngờ bị sập trong quá trình dựng sân khấu.

Buổi biểu diễn Waterbomb 2023 tại Seoul, Hàn Quốc:

Hà Vy