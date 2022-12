Leanmax Hope - Dinh dưỡng y học dành cho người ung thư

Ảnh: Nutricare

Thống kê của GLOBOCAN năm 2020 cho thấy, tại Việt Nam, cứ 100.000 người thì có 159 người được chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do căn bệnh này.

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong chăm sóc và điều trị ung thư: Giúp duy trì cân nặng, tăng khả năng đáp ứng với điều trị, đặc biệt là giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Thế nhưng, đa số bệnh nhân ung thư vì quá tập trung vào điều trị hóa/xạ trị mà vô tình bỏ ngỏ chế độ ăn uống.

Suy mòn do ung thư

Các chuyên gia đã chỉ ra, ung thư và dinh dưỡng kém có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ung thư dẫn đến suy mòn theo hai con đường.

Thứ nhất, khi tế bào ung thư xuất hiện, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra các chất đặc hiệu (yếu tố ly giải protein - proteolysis inducing factor hay PIF) phân hủy các khối cơ. Đồng thời, các yếu tố miễn dịch được sản xuất để chống lại khối u cũng gây mất cảm giác thèm ăn và rối loạn chuyển hóa đường, chất đạm, chất béo. Kết hợp các yếu tố này lại, người bệnh vừa bị mất cơ, mất mỡ, vừa không ăn được nhiều lại hấp thu kém nên đa số sẽ bị sụt cân nhanh chóng.

Ảnh: Nutricare

Thứ hai, bản thân khối u cũng tiêu hao năng lượng, ngay cả khi bệnh nhân nghỉ ngơi, không làm gì cũng sẽ mất đi một lượng calories rất lớn.

Thêm vào đó, khi phát hiện ung thư, nhiều người bệnh có tâm lý chán nản và buông xuôi; việc điều trị hóa chất cũng gây khô miệng, loét miệng, khó nuốt, thay đổi khẩu vị, buồn nôn và rối loạn tiêu hóa. Đó là những yếu tố cản trở việc tuân thủ chế độ ăn uống khoa học của người ung thư. Nếu không được chú trọng chăm sóc về dinh dưỡng, bổ sung đủ năng lượng, người bệnh có thể sụt cân, suy dinh dưỡng và tử vong do suy mòn. Đôi khi tình trạng suy mòn còn đến trước khi khối u kịp di căn.

Ảnh: Nutricare

Leanmax Hope - Dinh dưỡng y học cho bệnh nhân ung thư

Theo các chuyên gia, dinh dưỡng chuyên biệt giúp tăng cân, tăng cơ đóng vai trò quan trọng hỗ trợ điều trị ung thư. Leanmax Hope là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho người ung thư, đã được thực nghiệm chứng minh lâm sàng, đưa vào chế độ ăn cho người bệnh ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Để chứng minh vai trò của dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thực hiện nghiên cứu lâm sàng trên 208 bệnh nhân ung thư (đề tài “Hiệu quả can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa điều trị hóa chất” - Ths. Nguyễn Thùy Linh). Sau 8 tuần được cung cấp chế độ ăn năng lượng cao theo thực đơn, trong đó có sử dụng 2 ly sữa Leanmax Hope cho bữa phụ mỗi ngày, nhóm bệnh nhân được can thiệp dinh dưỡng tăng cân trung bình 1,4kg và tăng cơ trung bình 1,2kg khối lượng cơ. Đồng thời, sức khỏe của nhóm bệnh nhân này cũng được cải thiện sau khi can thiệp dinh dưỡng: Giảm mệt mỏi, giảm đau; Tăng khả năng vận động; Cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ảnh: Nutricare

Sản phẩm Leanmax Hope có chứa năng lượng cao (474 kcal/ 100g bột) với thành phần dinh dưỡng cụ thể: Năng lượng cao, BCAA, đạm whey, chất béo MCT dễ hấp thu nhằm hỗ trợ hồi phục cân nặng, khối cơ; Chất xơ hòa tan FOS/Inulin, Vitamin nhóm B vốn là các chất giúp ăn ngon miệng, cải thiện tiêu hóa; Omega 3,6 cùng Antioxidant (vitamin A, C, E và Selen) - các chất được biết đến với công dụng giúp tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi; các chất có thể hỗ trợ giảm viêm như Nano Curcumin, Arginine, Vitamin C. Đồng thời, Leanmax Hope không chứa đường Lactose, phù hợp với người bất dung nạp đường Lactose, dễ tiêu hóa.

Năm 2018, sản phẩm Leanmax Hope của Nutricare đã được công nhận là Thương hiệu quốc gia Dinh dưỡng Y học. Sản phẩm dành cho người bệnh bị ung thư, người bệnh trong quá trình hóa/xạ trị. Người lớn và trẻ nhỏ trên 3 tuổi cần bổ sung dinh dưỡng cao năng lượng, phục hồi sức khỏe cũng có thể bổ sung Leanmax Hope trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Ảnh: Nutricare

Tham khảo thông tin về sản phẩm tại: - Website: https://www.dinhduongyhoc.com.vn/collections/dinh-duong-cho-nguoi-ung-thu - Facebook: https://www.facebook.com/NutricarePharma - Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 6742

Bích Đào