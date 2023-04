Vào đúng ngày 1/4, trang Dispatch gây chấn động khi đăng tải chùm ảnh hẹn hò giữa hai diễn viên phim The Glory - Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon xác nhận hẹn hò

Theo thông tin được đăng tải, chuyện tình của cả hai tiến triển tốt đẹp nhờ bộ phim truyền hình đình đám The Glory. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon được bắt gặp hẹn hò hạnh phúc khi sánh bước bên nhau. Sau bữa tiệc tối của dàn diễn viên phim vào tháng 1, Lee Do Hyun đưa Lim Ji Yeon về nhà bằng ô tô riêng.

Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò nhờ đóng Vinh quang trong thù hận

Trước phản ứng nửa tin nửa ngờ của cộng đồng mạng, công ty quản lý của 2 diễn viên nhanh chóng lên tiếng xác nhận thông tin hẹn hò. Chia sẻ với tờ Edaily, đại diện truyền thông của nam diễn viên Lee Do Hyun cho hay: “Cả hai đang trải qua mối quan hệ tiền bối - hậu bối tốt đẹp và đang tìm hiểu kỹ về nhau”.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon cùng đóng bộ phim truyền hình đình đám The Glory

Công ty chủ quản của nữ diễn viên Lim Ji Yeon cũng xác nhận điều tương tự khi trả lời phỏng vấn của đài JTBC. “Cả 2 nghệ sĩ đang ở trong thời kỳ cẩn trọng tìm hiểu nhau sau khi tiến triển từ tình cảm tốt đẹp giữa tiền bối và hậu bối”, đại diện nữ diễn viên cho hay.

Trong The Glory, nữ diễn viên Lim Ji Yeon đảm nhận vai MC thời tiết, ác nữ Yeon Jin - kẻ cầm đầu nhóm bạn bạo hành nữ chính Moon Dong Eun (do Song Hye Kyo thủ vai) thời còn đi học. Trong khi đó, Lee Do Hyun đóng Joo Yeo Jeong - chàng bác sĩ kề vai sát cánh bên Moon Dong Eun trong quá trình trả thù những kẻ bạo hành.

Hình ảnh hậu trường "tình bể tình" của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon

Mặc dù không có nhiều phân cảnh chung trên phim nhưng loạt ảnh hậu trường của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon nhận được sự yêu thích của khán giả. Sau khi hai diễn viên xác nhận hẹn hò, những hình ảnh hậu trường “tình bể tình” của cả hai được cộng đồng mạng “đào lại”. Nhiều người cho rằng cặp diễn viên sinh năm 1990 và 1995 vô cùng “xứng đôi vừa lứa” với nhau.

Cả hai là trai tài, gái sắc của làng giải trí Hàn Quốc

Trước khi thành công với The Glory, nữ diễn viên Lim Ji Yeon được biết đến với loạt vai diễn ấn tượng và còn được mệnh danh là “nữ hoàng cảnh nóng phim Hàn”. Nữ diễn viên sinh năm 1990 nổi tiếng từ bộ phim điện ảnh 19+ Obsessed (Ám ảnh dục vọng) được công chiếu năm 2014.

Lee Do Hyun cũng không hề kém cạnh khi sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ: Youth of May (Tuổi trẻ của tháng Năm), 18 Again (Trở lại tuổi 18), Hotel Del Luna (Khách sạn ma quái)… Được mệnh danh "Ông hoàng melo thế hệ mới", anh là một trong những nam thần được săn đón nhiều nhất hiện nay của điện ảnh Hàn Quốc.